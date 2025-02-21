Çanakkale ve Balıkesir'de Taşımalı Eğitime Bir Gün Ara

Çanakkale ve Balıkesir'in bazı ilçelerinde olumsuz hava koşulları yüzünden taşımalı eğitime bir gün ara verildi.

Yayın Tarihi: 21.02.2025 09:38
Güncelleme Tarihi: 21.02.2025 09:38
Çanakkale ve Balıkesir'de Taşımalı Eğitime Bir Gün Ara

Çanakkale ve Balıkesir'in bazı ilçelerinde, olumsuz hava koşulları nedeniyle taşımalı eğitime bir gün ara verildi. Çanakkale’nin Ayvacık İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü tarafından yapılan açıklamada, ilçede etkili olan olumsuz hava koşullarının neden olduğu riskler nedeniyle, eğitim ve öğretime 21 Şubat Cuma günü ara verilmesi kararlaştırıldığı belirtildi.

Açıklamada, "Ulaşımda oluşabilecek risk ve tehlikelere karşı tedbir amacıyla, Ayvacık İlçe Hıfzıssıhha Kurulu kararınca taşımalı eğitim gören öğrencilerimiz için eğitim ve öğretime 21 Şubat Cuma günü ara verilmiştir." denildi. Taşımalı eğitim dışında kalan tüm öğrencilerin ise bugün itibarıyla eğitim öğretime devam edeceği kaydedildi.

Balıkesir'de de benzer bir durum yaşandı. Valilikten yapılan açıklamada, olumsuz hava koşulları nedeniyle mağduriyet yaşanmaması için, Havran ilçesinin Küçükşapçı, Hallaçlar, Kobaklar, Kocaseyit ve Eğmir mahallelerindeki tüm okullarda, Büyükşapçı, Halılar, Çakmak mahallelerinde taşımalı eğitime 1 gün ara verildiği bildirildi. Ayrıca Manyas ilçesindeki 9 taşıma merkezi okulda toplam 734 öğrenci için de taşımalı eğitime ara verildiği, Balya, Erdek, Gönen ve Susurluk ilçelerinde ise tüm taşımalı eğitime 1 gün ara verildiği aktarıldı.

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