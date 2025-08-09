Çanakkale Yangını: 200 Yıllık Evdeki Anılar Yok Oldu

Çanakkale'deki Yangında Anılar Yok Oldu

Çanakkale'nin Bayramiç ilçesinin Saçaklı köyünde çıkan yangın, köy sakinlerinden İbrahim Çalışkan'ın hayatını alt üst etti. Yangında, 200 yıllık evi ve zeytinlikleri zarar gören Çalışkan, en çok ailesinin anılarını temsil eden fotoğraflarının yanmasından dolayı üzüntü duyuyor.

Yangın Nedenli Zararlar

Çalışkan, AA muhabirine yangının rüzgarın etkisiyle büyüdüğünü ve bu süreçte köylerinin büyük zarar gördüğünü ifade etti. Evinin ve hayvan barınağının yanmasıyla birlikte, 2 ton yağının ve 40-50 dönüm zeytinliğinin de yangında yok olduğunu belirtti.

Yangın esnasında Bayramiç’te bulunan Çalışkan, durumu fark etmesiyle birlikte hemen köye döndü. Çalışkan, yangın sırasında yaklaşık 150 koyun ve keçisini başka bir yere taştığını ve evinin yangın sonrası durumunu görünce büyük bir üzüntü yaşadığını anlattı. "Bu evin duvarında babamın, dedemin ve onun babasının fotoğrafları vardı. Onların yok olmasına çok üzüldüm. Maddi olarak tamam ama manevi olarak çok kötü oldu. Allah kimsenin başına vermesin, çok zor," dedi.

Yangın Kontrol Altına Alındı

Yangın esnasında jandarma'nın hızlıca köyü tahliye ettiğini dile getiren Çalışkan, hayvanlarının herhangi bir zarar görmediğini de sözlerine ekledi. yangının, Yiğitler köyü kırsalında çıkıp ormanlık alana sıçrayarak Saçaklı, Ahmetçeli, Doğanca, Zeytinli ve Pıtırelli köylerinin tedbir amaçlı tahliyesine neden olduğunu belirtmekte fayda var. Yangın, ekiplerin yoğun müdahaleleriyle büyük ölçüde kontrol altına alınmış durumda.

