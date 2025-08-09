DOLAR
40,66 -0,02%
EURO
47,36 0,02%
ALTIN
4.443,86 -0,08%
BITCOIN
4.758.111,1 -0,18%

Çanakkale Yangını: 200 Yıllık Evdeki Anılar Yok Oldu

Çanakkale'nin Bayramiç ilçesinde çıkan yangında 200 yıllık evi yanarak yok olan İbrahim Çalışkan, babası ve dedesinin fotoğraflarının kaybı nedeniyle derin bir üzüntü yaşıyor.

Yayın Tarihi: 09.08.2025 12:14
Güncelleme Tarihi: 09.08.2025 13:36
Çanakkale Yangını: 200 Yıllık Evdeki Anılar Yok Oldu

Çanakkale'deki Yangında Anılar Yok Oldu

Çanakkale'nin Bayramiç ilçesinin Saçaklı köyünde çıkan yangın, köy sakinlerinden İbrahim Çalışkan'ın hayatını alt üst etti. Yangında, 200 yıllık evi ve zeytinlikleri zarar gören Çalışkan, en çok ailesinin anılarını temsil eden fotoğraflarının yanmasından dolayı üzüntü duyuyor.

Yangın Nedenli Zararlar

Çalışkan, AA muhabirine yangının rüzgarın etkisiyle büyüdüğünü ve bu süreçte köylerinin büyük zarar gördüğünü ifade etti. Evinin ve hayvan barınağının yanmasıyla birlikte, 2 ton yağının ve 40-50 dönüm zeytinliğinin de yangında yok olduğunu belirtti.

Yangın esnasında Bayramiç’te bulunan Çalışkan, durumu fark etmesiyle birlikte hemen köye döndü. Çalışkan, yangın sırasında yaklaşık 150 koyun ve keçisini başka bir yere taştığını ve evinin yangın sonrası durumunu görünce büyük bir üzüntü yaşadığını anlattı. "Bu evin duvarında babamın, dedemin ve onun babasının fotoğrafları vardı. Onların yok olmasına çok üzüldüm. Maddi olarak tamam ama manevi olarak çok kötü oldu. Allah kimsenin başına vermesin, çok zor," dedi.

Yangın Kontrol Altına Alındı

Yangın esnasında jandarma'nın hızlıca köyü tahliye ettiğini dile getiren Çalışkan, hayvanlarının herhangi bir zarar görmediğini de sözlerine ekledi. yangının, Yiğitler köyü kırsalında çıkıp ormanlık alana sıçrayarak Saçaklı, Ahmetçeli, Doğanca, Zeytinli ve Pıtırelli köylerinin tedbir amaçlı tahliyesine neden olduğunu belirtmekte fayda var. Yangın, ekiplerin yoğun müdahaleleriyle büyük ölçüde kontrol altına alınmış durumda.

Çanakkale'nin Bayramiç ilçesinde çıkan yangında evi ve zeytinlikleri zarar gören Saçaklı köyü...

Çanakkale'nin Bayramiç ilçesinde çıkan yangında evi ve zeytinlikleri zarar gören Saçaklı köyü sakinlerinden İbrahim Çalışkan, en çok babası ve dedesinin fotoğraflarının yanmasına üzülüyor. Çalışkan, AA muhabirine açıklamada bulundu.

İLGİLİ HABERLER

Vakıfbank'tan 20.000 TL Üstü Maaş Alanlara 10 Katı Kredi İmkanı!

Emeklilere Özel İndirim Kartı 11-15 Ağustos'ta Dağıtılacak!

Emekli Maaş Promosyonlarında Rekor! 16.881 TL Üzeri Maaş Alanlara Çifte Ödeme

Balon Balığı Avına Ödeme Artışı: 35 TL

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
Konya'da Mermer Blok Düşmesi: Maden Mühendisi Hayatını Kaybetti
2
Körfezray Metro Projesi'nde Hız Kesilmiyor
3
10. Uluslararası İstanbul Arapça Kitap Fuarı Kapılarını Açtı
4
Adana'da Amir İşçiyi Tabancayla Yaraladı, Tutuklandı
5
Antalya'da Park Halindeki Tıra Çarpan Otomobilde 4 Yaralı
6
Yalçın'dan Türkiye Yüzyılı Vurgusu: Terörsüz Türkiye Süreci Önem Arz Ediyor

Emeklilere Özel İndirim Kartı 11-15 Ağustos'ta Dağıtılacak!

Kamuya 4.400 Yeni Personel Alımı: Gençlik ve Spor Bakanlığı Başvuru Süreçlerini Duyurdu

Togg'dan Yeni Kredi Hamlesi: Sıfır Faizle 12 Ay Vade İmkanı!

Vakıfbank'tan 20.000 TL Üstü Maaş Alanlara 10 Katı Kredi İmkanı!

Emekli Maaş Promosyonlarında Rekor! 16.881 TL Üzeri Maaş Alanlara Çifte Ödeme

Resmi Gazete'de KOBİ Limitlerinde Yüzde 100 Artış Onayı!

Kiracılara Yargıtay'dan Gizli Hakkaniyet İndirimi Müjdesi

Siirt'te Yeni Hibe Desteği: 8.6 Milyon TL İle Tarım ve Hayvancılıkta Devrim

Gebze'den Müjde! 10.000 TL Burs Başvuruları Başlıyor

Balon Balığı Avına Ödeme Artışı: 35 TL

ŞOK'ta 2.000 TL Düşecek! Tatilde çocuklar şenlenecek

İzmir'de Yaz Boyu Su Kesintileri Başlıyor: Planlanan Program Açıklandı