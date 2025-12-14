Canik Belediye Başkanı İbrahim Sandıkçı: Çanta, Kırtasiye ve Burslarla Eğitime Destek

Belediyeden kapsamlı eğitim seferberliği

Canik Belediye Başkanı İbrahim Sandıkçı, ilçede yürütülen eğitim destek programlarını değerlendirdi. Sandıkçı, ücretsiz uygulamalı bilim ve teknoloji eğitimlerinden, KPSS ve akademi sınavlarına hazırlık desteklerine kadar uzanan çalışmaları sürdürdüklerini ifade etti.

Başkan Sandıkçı, üniversite öğrencilerine verilen burs ve öğrencilere sağlanan çanta ve kırtasiye setleri ile ailelerin eğitim harcamalarına katkıda bulunduklarını vurguladı.

İlkokul birinci sınıftan tüm sınıflara kadar destek

Sandıkçı, Canik’te ilkokul birinci sınıfa başlayan öğrencilerin tamamına her eğitim öğretim yılı başında çanta ve kırtasiye setlerinin sıralarında teslim edildiğini söyledi. İlk ders saatinde sınıfları ziyaret ederek öğrencilerle buluştuklarını belirtti.

Ayrıca sosyal yardımlardan faydalanan ailelerin, eğitim hayatına devam eden tüm sınıf düzeylerindeki çocukları için yıl boyunca kırtasiye seti desteği sağlandığını aktardı.

Çantaların ve kırtasiye setlerinin, Ticaret Bakanlığınca belirlenen kriterleri karşılayan ürünler olduğuna dikkat çeken Sandıkçı, bu desteklerin aile bütçesine katkı amacıyla kesintisiz sürdürüldüğünü kaydetti.

Burslar ve sınav ücret desteği

Canik’ten üniversiteyi kazanan öğrencilerin tamamına burs verildiğini vurgulayan Başkan Sandıkçı, burs ödemelerinin düzenli olarak öğrencilerin hesaplarına aktarıldığını söyledi. Sandıkçı, "Geçtiğimiz günlerde aralık ayı burs ödemelerini öğrencilerimizin hesaplarına gerçekleştirdik" ifadelerini kullandı.

Başkan, ilçede her yıl YKS, LGS ve KPSS sınav ücretlerinin karşılandığını belirterek sınav ücret desteğinin de sürdüğünü ekledi.

"Eğitim yolculuğunun her aşamasında yanındayız"

Sandıkçı, belediyenin "Eğitim Dostu Belediye" unvanıyla yeni destek programları hayata geçirmeye devam ettiğini belirterek, "Eğitim yolculuğunun her aşamasında öğrencilerimizin ve ailelerimizin yanında olmaya devam ediyoruz" dedi.

Sandıkçı, ayrıca desteklerin yaş grubuna göre sınıflandırılan ve Ticaret Bakanlığımızca onaylanan ürünlerden oluştuğunu hatırlatarak, eğitime yönelik çalışmalara gösterilen hassasiyetin süreceğini ifade etti.

