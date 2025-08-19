DOLAR
Çankaya'da Araç Yakan Şahıs İçin Bakanlık: 'Hurda Araç Teşviki ve ÖTV İndirimi Bekliyordu'

İçişleri Bakanlığı, Çankaya'da TBMM önünde araç yakan M.E.F'nin hurda teşvikiyle ÖTV indirimi beklediğini, 12 hurda kaydı ve 16 suçtan sabıkası olduğunu bildirdi.

Yayın Tarihi: 19.08.2025 13:25
Güncelleme Tarihi: 19.08.2025 13:25
Bakanlığın açıklamasında öne çıkanlar

İçişleri Bakanlığı, Ankara'nın Çankaya ilçesinde, TBMM önünde gerçekleşen araç yakma eylemine ilişkin açıklama yaptı. Bakanlık açıklamasına göre olay, saat 08.55'te meydana geldi ve eylemi gerçekleştirenin M.E.F (57) olduğu tespit edildi.

Açıklamada yapılan incelemede şahsın Mersin'de ikamet ettiği, hurdacılık yaptığı ve üzerine kayıtlı 12 hurda araç bulunduğu belirtildi. Bakanlık, şahsın Hurda Araç Teşviki ile ÖTV indirimi beklediğini; indirim çıkmayınca aracı yaktığını belirledi.

Bakanlık ayrıca M.E.F'nin aralarında "hırsızlık", "motorlu taşıt hırsızlığı", "resmi belgede sahtecilik", "suç işlemek amacıyla örgüt kurma", "tehdit" ve "genel güvenliğin kasten tehlikeye sokulması" gibi suçların da olduğu, toplam 16 farklı suç kaydının bulunduğunu açıkladı.

Bilgilerde, şahsın psikiyatri tedavisi gördüğü ve daha önce de 11 Mayıs 2018 tarihinde Mersin Adliyesi önünde araç yaktığı, o dönem "10 yıl cezaevinde yattım." dediği kaydedildi.

Bakanlık açıklamasında, konu ile ilgili geniş kapsamlı tahkikatın devam ettiği ifade edildi.

