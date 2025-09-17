Çankaya Seçim Kurulu, CHP'nin 22. Olağanüstü Kurultayı İptal Başvurusunu Reddetti

21 Eylül tarihli kurultayın iptali talebi kabul edilmedi

Çankaya İlçe Seçim Kurulu, CHP'li bir delegenin, 21 Eylülde yapılacak 22. Olağanüstü Kurultay'ın iptali için yaptığı başvuruyu reddetti.

Başvuruda delege, partinin 2023'teki 38. Olağan Kurultayı ile 6 Nisan'daki 21. Olağanüstü Kurultay'ın iptaline ilişkin yargı sürecinin devam ettiğini anımsatarak, 39. Olağan Kurultay takvimi başlatıldıktan sonra parti tüzüğü gereği olağanüstü kurultay kararı alma yetkisinin yalnızca Merkez Yönetim Kurulu'na ait olmasına rağmen bu yetkinin CHP Genel Başkanı Özgür Özel tarafından kullanıldığını iddia etti.

Başvurucu delege ayrıca, kurultay için görevden uzaklaştırılan CHP İstanbul il yöneticileri'nin imzasının alındığını ve delegelere baskı yapıldığını ileri sürdü.

Çankaya İlçe Seçim Kurulu ise söz konusu başvuruyu reddetti. Kararda, Merkez Yönetim Kurulu'nun, Genel Başkan Özgür Özel başkanlığında 5 Eylül'de 662 delegenin tek ve ortak gündemli noter onaylı olağanüstü kurultay başvurusunu değerlendirdiği ve parti tüzüğünün ilgili hükümleri gereğince kurultay için gerekli izni verdiği ifade edildi.

Kararda ayrıca, olağanüstü kurultay taleplerinde İstanbul il delegelerinin bulunmadığı tespitine yer verildiği ve bu nedenle itirazın reddine karar verildiği belirtildi.