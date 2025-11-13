Çankırı’da 50 Aranan Şahıs Yakalandı: Jandarma ve Polis Ortak Operasyonu

Çankırı’da 50 Aranan Şahıs Yakalandı
Çankırı İl Jandarma Komutanlığı ve İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, 3-9 Kasım tarihleri arasında aranan şahıslara yönelik ortak çalışmalar gerçekleştirdi.
Operasyon ve yakalamalar
Yürütülen çalışmalarda haklarında yakalama kararı bulunan 50 şahıs ile birlikte 8 düzensiz göçmen yakalandı. Gözaltına alınan şahıslardan 3’ü tutuklandı.
Gerçekleştirilen operasyonlarda ayrıca 2 narkotik ve 1 kaçakçılık operasyonu kapsamında 8 şahıs hakkında işlem tesis edildi.
Operasyonlarda ele geçirilen maddeler: 8 gram bonzai, 276,24 gram sentetik kannabinoid, 9,34 gram metamfetamin, 526 gram esrar ve 84 adet sentetik ecza hapı.
Trafik denetimleri
Trafik denetimleri sırasında 110 araç trafikten men edilirken, bin 384 araç sürücüsüne toplam 5 milyon 691 bin 29 TL cezai işlem uygulandı.
