Çankırı'da Ambulans ile Otomobil Çarpıştı: 1 Yaralı

Çankırı'da ambulansla otomobil çarpıştı: 1 yaralı

Kaza ve ilk müdahale

Çankırı-Ankara karayolu Bölge Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü önünde meydana gelen kazada, Kastamonu’dan Ankara’ya yeni doğan bir bebeği sevk eden E.Ç. yönetimindeki 37 SP 074 plakalı ambulans ile B.B. idaresindeki 34 GUM 749 plakalı otomobil çarpıştı.

Çarpışma sonucu otomobil sürücüsü B.B. yaralandı. İhbar üzerine olay yerine sevk edilen sağlık ve polis ekipleri müdahale etti.

Yaralı ve bebeğin durumu

Kazada yaralanan sürücü hastaneye kaldırılırken, yeni doğan bebek tedbir amacıyla Çankırı Devlet Hastanesine götürüldü. Yapılan işlemlerin ardından bebeğin tekrar Ankaraya sevk edileceği öğrenildi.

Soruşturma

Kaza ile ilgili olarak yetkililerce inceleme başlatıldı.

