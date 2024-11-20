Çankırı'da Apartman Yangını: 3 Kişi Dumandan Etkilendi

Çankırı'da Yangın Paniği

Çankırı'nın Fatih Mahallesi'nde bulunan Yapraklı Bulvarı üzerindeki Uğur Apartmanı'nın ikinci katında henüz belirlenemeyen bir nedenle yangın çıktı. Olay, apartman sakinlerinde paniğe neden oldu.

Olay Yerine Müdahale

Yangının büyümesi üzerine, çok sayıda itfaiye ve sağlık ekibi olay yerine sevk edildi. Itfaiye ekipleri, yangını kısa sürede kontrol altına alarak söndürmeyi başardı.

Dumandan Etkilenenler

Yangın esnasında içerde bulunan ve dumandan etkilenen 3 kişi, itfaiye görevlileri tarafından evden çıkarıldı. Sağlık ekipleri, olay yerinde yaptıkları müdahale ile bu kişilerin sağlık durumlarının iyi olduğunu belirledi.

Yangının nedeni ise yetkililer tarafından araştırılmaya devam ediyor. Çankırı'da yaşanan bu üzücü olay, apartman sakinlerinde büyük bir korku yarattı.

Bu İçeriğimiz kaynak olarak Anadolu Ajansını kullanmıştır ve haberport.com editör ekibimiz tarafından derlenmiştir.

Çankırı'da bir apartmanın ikinci katında çıkan yangında 3 kişi dumandan etkilendi.

Çankırı'da bir apartmanın ikinci katında çıkan yangında 3 kişi dumandan etkilendi.