DOLAR
34,25 -0,04%
EURO
37,65 -0,08%
ALTIN
2.914,56 0,18%
BITCOIN
2.177.822,61 -1,6%

Çankırı'da Arbede Tartışması: İki Polis Adli Kontrolle Serbest

Çankırı'da bir akaryakıt istasyonunda yaşanan arbede sonrası gözaltına alınan iki polis memuru adli kontrolle serbest bırakıldı.

Yayın Tarihi: 07.10.2024 16:17
Güncelleme Tarihi: 07.10.2024 16:17
Çankırı'da Arbede Tartışması: İki Polis Adli Kontrolle Serbest

Çankırı'da Polis Memurlarıyatışma Sonrası Serbest Bırakıldı

Çankırı'da bulunan bir akaryakıt istasyonunda yaşanan tartışma ve ardındaki arbede, iki polis memurunun gözaltına alınmasına yol açtı. Olayla ilgili başlatılan soruşturma kapsamında Çankırı Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından detaylı bir inceleme gerçekleştirildi.

İş yerindeki çalışanlarla yaşanan tartışmanın ardından gözaltına alınan iki özel harekat polisinin adli süreçleri tamamlandı. Nöbetçi mahkemeye sevk edilen polis memurları, burada yapılan sorgularının ardından adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Olayın ardından, polis memurlarının durumu kamuoyunda dikkatle takip ediliyor. Çankırı'daki güvenlik güçleri, bu tür olayların önlenmesi için çalışmalarına devam edeceğini belirtti.

İLGİLİ HABERLER

1-2 çocuklu hanelere Ekim müjdesi! Ekimde de 1600 TL destek ödemesi yapılıyor

Milli Emlak’tan metrekaresi 204 TL’ye arsa! Saat 10.30’dan önce giden kapıyor

Kilo kilo aldıracak indirim! 65 TL’ye düştü 9 Ekim’de o markete giden kapıyor

En son 2.99 faiz oranı 3 sene görülmüştü! İşte kredi kullanacaklara devrim gibi karar

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
CHP Lideri Özel'den Sığınmacı Konusunda Önemli Açıklamalar
2
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Putin ile Görüştü
3
Eskişehir'de Sokak Ortasında Pompalı Tüfekli Saldırı
4
Hazar Turan Alim için Veda Töreni Düzenlendi
5
Bilecik'te Geri Dönüşüm Tesisinde Yangın Çıktı
6
KKTC Cumhurbaşkanı Tatar'dan Gazze Açıklaması
7
Bülent Arınç, Antalya Belek Üniversitesi 2024-2025 Akademik Yılı Açılışında

SSK ve Bağkur’lular 1261 gün detayına dikkat! Ekim’de daha düşük maaşa bağlanabilirsiniz

Öğrenciye 7.000 TL destek! 10 ay boyunca her ay başında ödenecek

Kilo kilo aldıracak indirim! 65 TL’ye düştü 9 Ekim’de o markete giden kapıyor

Otomobil alacaklar beklesin! TCMB kalemi kırdı o beklenen geliyor

Düşük faizli kredi desteği devletten! Yeni faiz kampanyası başladı: 1,20 orandan verilecek

Torba Yasa'da emeklilik reformu paketi! Ocak ayı zammı açıklaması Ak Parti'den geldi

Cepte olan paraları buharlaştıracak zam geliyor! Emlak, Araç, Vergi... Herşey yüzde 50 artıyor

1 Kasım’a kadar kredi kartı borcunu ödemeyenler hapı yuttu TCMB uyardı: Yeni faiz oranları geliyor

En son 2.99 faiz oranı 3 sene görülmüştü! İşte kredi kullanacaklara devrim gibi karar

1-2 çocuklu hanelere Ekim müjdesi! Ekimde de 1600 TL destek ödemesi yapılıyor

Milli Emlak’tan metrekaresi 204 TL’ye arsa! Saat 10.30’dan önce giden kapıyor

Bankadan hoşgeldin promosyonu! Her gelene 2.000 TL promosyon ödemesi yapılacak