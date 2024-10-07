Çankırı'da Arbede Tartışması: İki Polis Adli Kontrolle Serbest

Çankırı'da Polis Memurlarıyatışma Sonrası Serbest Bırakıldı

Çankırı'da bulunan bir akaryakıt istasyonunda yaşanan tartışma ve ardındaki arbede, iki polis memurunun gözaltına alınmasına yol açtı. Olayla ilgili başlatılan soruşturma kapsamında Çankırı Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından detaylı bir inceleme gerçekleştirildi.

İş yerindeki çalışanlarla yaşanan tartışmanın ardından gözaltına alınan iki özel harekat polisinin adli süreçleri tamamlandı. Nöbetçi mahkemeye sevk edilen polis memurları, burada yapılan sorgularının ardından adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Olayın ardından, polis memurlarının durumu kamuoyunda dikkatle takip ediliyor. Çankırı'daki güvenlik güçleri, bu tür olayların önlenmesi için çalışmalarına devam edeceğini belirtti.