Çankırı'da Asfalt Plenti Tesisi ve Bitüm Depolama Havuzu Törenle Açıldı

Korgun Organize Sanayi Bölgesi'nde kurulan tesis hizmete başladı

Çankırı İl Özel İdaresi tarafından Korgun Organize Sanayi Bölgesi'ne kazandırılan Asfalt Plenti Tesisi ve Bitüm Depolama Havuzu, düzenlenen törenle faaliyete geçti.

Törende saygı duruşunda bulunuldu ve İstiklal Marşı okundu. Açılış konuşmasını yapan AK Parti Grup Başkanvekili ve Çankırı Milletvekili Muhammet Emin Akbaşoğlu, Çankırı için önemli bir gün yaşandığını belirtti.

Akbaşoğlu, tesisin il geneline doğrudan katkı sağlayacağını vurgulayarak, "Burada hedefimiz taş ocağıyla, araç parkı ile parke taşı ve sıcak asfaltıyla nakliyesinin maliyetini düşürerek yapacağımız faaliyetlerle Çankırımızın 368 köyüne, bütün mahallelerine ve talep ettiği takdirde bütün ilçelerimize, belediyelerimize buradan katkı vermek, maliyeti daha düşük şekilde bütün Çankırımıza hizmet etmek." dedi.

Çankırı Karatekin Üniversitesi ile ilgili çalışmalara da değinen Akbaşoğlu, bugüne kadar birçok bölüm kazandırıldığını, 400 yataklı eğitim araştırma hastanesinin inşaatının yüzde 90'ının tamamlandığını ve üniversiteye tıp fakültesi kazandırmayı hedeflediklerini ifade etti.

Kurşunlu Kızlaryolu Barajı'nın bölgeye kazandırıldığını belirten Akbaşoğlu, barajın Çankırı tarihinin en büyük kamu yatırımlarından biri olduğunu söyleyerek, barajın su tutmasıyla Köpürlü köyünün su altında kalacağı ve köyün taşınması için ihalenin yapıldığını anlattı.

Akbaşoğlu, Temmuz ayında gerçekleştirilen sulama ihalesine de değinerek, "Yaklaşık 5 milyar liraya Çankırı, Kastamonu ve Çorum'da 150 bin dekar arazinin sulanması işinin ihalesi gerçekleştirildi. Yaklaşık 300 bin insanımız bu tarlaların bereketiyle Türkiye ekonomisine, hanelerinin ekonomisine katkıda bulunacak." ifadelerini kullandı. Ayrıca, sulama projesinin Kurşunlu'dan Çorum Osmancık'a kadar uzanan alanları kapsadığını belirtti.

İl Özel İdaresi Genel Sekreteri Yüksel Çelik ise açılışı yapılan tesisin yanındaki bitüm depolama havuzunun Türkiye'deki il özel idarelerinin yaptıkları arasında en büyüğü olduğunu vurgulayarak, "Tesis saatte 240 ton kapasiteye sahip. Geçmişte üretilen tesislerden yakıt olarak yaklaşık yüzde 50 daha tasarruflu. Uzun yıllar Çankırımıza Allah'ın izniyle hizmet edecek." dedi.

Konuşmaların ardından dua edildi, açılış kurdelesi kesildi ve tesisin faaliyete geçmesi için butona basıldı.

Programa Çankırı Valisi Mustafa Fırat Taşolar, Belediye Başkanı İsmail Hakkı Esen, Çankırı Karatekin Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Mevlüt Karataş, AK Parti İl Başkanı Koray Erdoğan ile ilçe belediye başkanları, muhtarlar ve vatandaşlar katıldı.

