Çankırı'da Aşıdan Kaçan Dana Mandıranın Çatısına Çıktı

Çankırı'nın Çerkeş ilçesinde, aşıdan kaçan bir dana, mandıranın çatısına çıkarak ilginç bir olay yaşattı. İstasyon Mahallesi'nde Mehmet Ali Uyanık'a ait mandırada, hayvanlara aşı yapılacağı sırada meydana gelen olayda, bir dana ani bir şekilde mandıranın bahçesine kaçtı.

Sahipleri tarafından yakalanmaya çalışılan dana, koşarak saman balyalarına tırmandı ve akabinde mandıranın çatısına çıktı. Çatıya çıkmanın ardından zor durumda kalan hayvan, uzun bir uğraş sonucunda mandıra sahipleri tarafından indirildi.

Olay, köydeki sakinler arasında merak konusu olurken, hayvanın aşıya karşı gösterdiği bu tepki akıllarda soru işaretleri bıraktı.

Çankırı'nın Çerkeş ilçesinde aşıdan kaçan dana, mandıranın çatısına çıktı.