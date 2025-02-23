Çankırı'da Bayramören İlçesine Eğitime Kar Engeli

Çankırı’nın Bayramören İlçesinde Eğitime Kar Engeli

Çankırı’nın Bayramören ilçesinde olumsuz hava koşulları nedeniyle eğitime yarın ara verildiği bildirildi.

Valilikten yapılan resmi açıklamada, meteorolojik veriler doğrultusunda bölgede beklenen yoğun kar yağışının devam edeceği ve bunun sonucunda kar ile buzlanmadan kaynaklanabilecek olumsuzluklara karşı önleyici tedbirler alındığı duyuruldu.

Bu nedenle, ilçedeki tüm eğitim kademelerinde yarın eğitim durdurulmuştur. Ayrıca, kamu kurumlarında görevli hamile ve engelli personel ile anasınıfına çocuğu devam eden annelerin de bir gün idari izinli sayılacağı açıklandı.