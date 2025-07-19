Çankırı'da Çalışan Kadınlara Özel Kanser Taraması Cumartesi Günleri Düzenleniyor

Çankırı'da, Kanser Erken Teşhis, Tarama ve Eğitim Merkezi (KETEM), çalışan kadınların mesai saatlerine uygun olarak cumartesi günleri kanser taraması gerçekleştiriyor.

İl Sağlık Müdürlüğü, çalışan kadınların iş saatleri boyunca tarama merkezine gelemediklerini belirttikten sonra, KETEM cumartesi günleri de hizmet vermeye başladı. Hafta içi randevu alamayan kadınlar, cumartesi günü oluşturacakları randevularla kanser taramasını gerçekleştirebilecek.

Çankırı Merkez Toplum Sağlığı Merkezi sorumlu hekimi Dr. Burhanettin Erdemli, kadın ve erkeklerde taranabilecek farklı kanser türleri olduğunu ifade etti. Kadınlarda rahim ağzı, meme ve kalın bağırsak kanseri taramalarının gerçekleştirildiğini belirten Erdemli, "Kadınlarda rahim ağzı kanseri taraması 30 yaşından itibaren 5 yılda bir yapılıyor. Meme kanseri içinse 40 yaşından sonra iki yılda bir mamografi ile kontroller sağlanıyor. 50 yaşından itibaren kalın bağırsak taraması ise iki yılda bir gerçekleştirilmekte" dedi.

Erdemli, cumartesi günleri tarama talebi doğrultusunda planlama yaptıklarını aktardı: "Hafta içerisinde kanser randevularını organize etmeye çalışırken, özellikle çalışan kadınlardan, iş saatleri nedeniyle tarama hizmetine gelememeleri yönünde geri dönüşler aldık. Bu nedenle 12 Temmuz Cumartesi gününden itibaren talep doğrultusunda her cumartesi randevu oluşturarak çalışmaya başladık."

KETEM'de tarama yaptıran Sevim Çakır, göğsünde kitle tespit edildiğini ve aldığı hizmetten memnun kaldığını belirtti. Çakır, kitlenin takibi için 6 ayda bir ultrason çekildiğini, Halk Sağlığı Kanser Birimi, KETEM ve Çankırı Devlet Hastanesi arasındaki koordineli işleyişin önemli olduğunu vurguladı.

İl Müftülüğünde çalışan Şükran Yüzbaşı ise, "Toplum Sağlığı Merkezinden arandım ve özellikle çalışan hanımlara yönelik bir uygulama olduğu belirtildi. Ailemde kanser geçmişi olduğu için bu hizmeti memnuniyetle kabul ettim. Çalışanlar için oldukça faydalı bir uygulama. Emeği geçenlere teşekkür ediyorum." dedi.

Çankırı'da Kanser Erken Teşhis, Tarama ve Eğitim Merkezinde (KETEM) cumartesi günleri de tarama faaliyeti gerçekleştiriliyor. Çankırı Merkez Toplum Sağlığı Merkezi sorumlu hekimi Dr. Burhanettin Erdemli, konuya ilişkin açıklamada bulundu.

Çankırı'da Kanser Erken Teşhis, Tarama ve Eğitim Merkezinde (KETEM) cumartesi günleri de tarama faaliyeti gerçekleştiriliyor. Çankırı Merkez Toplum Sağlığı Merkezi sorumlu hekimi Dr. Burhanettin Erdemli, konuya ilişkin açıklamada bulundu.