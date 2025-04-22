Çankırı'da Dağcılar 23 Nisan'ı Yıldıztepe Zirvesinde Kutladı

Çankırı'da Dağcılar 23 Nisan'ı Zirvede Kutladı

Çankırı'da düzenlenen etkinlikte, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı dolayısıyla 20 sporcu, Ilgaz Dağı'nda "Milli Egemenlik Tırmanışı" gerçekleştirdi. Çankırı Dağcılık Spor Kulübü tarafından organize edilen bu özel etkinliğe, Çankırı ile birlikte Ankara ve Düzce'den katılan sporcular, 1900 rakımlı Yıldıztepe zirvesine ulaşmak üzere sabahın erken saatlerinde yola çıktı.

Tırmanış Deneyimi ve Zirvede Unutulmaz Anlar

Yıldıztepe Kayak Merkezi mevkisinden başlayan yürüyüş, yaklaşık 3 saatin ardından huzur dolu zirve ile sona erdi. Zorlu tırmanışlarını başarıyla tamamlayan sporcular, zirvede saygı duruşuİstiklal Marşı okudular. Bu anlam dolu anın ardından, şehitler için dua ederek inişlerine geçtiler.

Çankırı'da 20 sporcu, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı dolayısıyla Ilgaz Dağı'nda "Milli Egemenlik Tırmanışı" gerçekleştirdi.