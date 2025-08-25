Çankırı'da Dayısını Öldürüp Gömen Zanlı Ankara'da Gözaltına Alındı

Olayın kısa özeti

Çankırı'nın Kurşunlu ilçesine bağlı Hacımuslu köyünde yaşayan E.Y. (28), Ankara'nın Mamak ilçesindeki Kayaş İlçe Emniyet Amirliği'ne giderek, 20 Ağustos'ta dayısı Murat Aygen (41)'i av tüfeğiyle öldürdüğünü ve cesedini köydeki metruk bir eve gömdüğünü itiraf etti.

İtiraf üzerine zanlı gözaltına alınırken, zanlının tarif ettiği noktada olay yeri inceleme ekipleri eşliğinde yapılan kazıda Aygen'in cesedine ulaşıldı.

Olayla ilgili soruşturmayı yürüten Cumhuriyet savcısının talimatıyla zanlı E.Y., Çankırı'ya getirildi ve işlemleri sürüyor.