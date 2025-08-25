DOLAR
41 0,34%
EURO
47,95 0,77%
ALTIN
4.437,24 -0,13%
BITCOIN
4.566.701,69 1,13%

Çankırı'da Dayısını Öldürüp Gömen Zanlı Ankara'da Gözaltına Alındı

Çankırı'da dayısını öldürüp metruk eve gömdüğünü Ankara'da itiraf eden E.Y. gözaltına alındı; ceset zanlının gösterdiği yerde bulundu.

Yayın Tarihi: 25.08.2025 12:23
Güncelleme Tarihi: 25.08.2025 12:23
Çankırı'da Dayısını Öldürüp Gömen Zanlı Ankara'da Gözaltına Alındı

Çankırı'da Dayısını Öldürüp Gömen Zanlı Ankara'da Gözaltına Alındı

Olayın kısa özeti

Çankırı'nın Kurşunlu ilçesine bağlı Hacımuslu köyünde yaşayan E.Y. (28), Ankara'nın Mamak ilçesindeki Kayaş İlçe Emniyet Amirliği'ne giderek, 20 Ağustos'ta dayısı Murat Aygen (41)'i av tüfeğiyle öldürdüğünü ve cesedini köydeki metruk bir eve gömdüğünü itiraf etti.

İtiraf üzerine zanlı gözaltına alınırken, zanlının tarif ettiği noktada olay yeri inceleme ekipleri eşliğinde yapılan kazıda Aygen'in cesedine ulaşıldı.

Olayla ilgili soruşturmayı yürüten Cumhuriyet savcısının talimatıyla zanlı E.Y., Çankırı'ya getirildi ve işlemleri sürüyor.

İLGİLİ HABERLER

KKM Resmen Sona Erdi: TCMB 23 Ağustos 2025'te Yenileme ve Yeni Hesapları Durdurdu

Reyhanlı Belediyesi KPSS 60 ile 3 VHKİ Memur Alımı — Başvurular 29 Eylül-3 Ekim 2025

Eskişehir'de fırından ilginç kampanya: 100 adet 50 kuruş getirene 1 ekmek bedava

Belediyelere Müjde: Sıfır Atık Hibesine 6.300.000 Avro — Başvuru 4 Kasım 2025

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
Reyhanlı Belediyesi KPSS 60 ile 3 VHKİ Memur Alımı — Başvurular 29 Eylül-3 Ekim 2025
2
Belediyelere Müjde: Sıfır Atık Hibesine 6.300.000 Avro — Başvuru 4 Kasım 2025
3
8. Dönem Toplu Sözleşme Sonuçlandı: Memurlara Yeni Haklar ve Maaş Zamları
4
Eskişehir'de fırından ilginç kampanya: 100 adet 50 kuruş getirene 1 ekmek bedava
5
Ticaret Bakanlığı'ndan 2025-2026 Kırtasiye Denetimi: 81 İlde Eş Zamanlı İnceleme
6
Batı Şeria'da 3 Yeni Kaçak Yerleşim: 6.400 Dönüm Filistin Toprağı Gasbedildi
7
Edirne Havsa'da Trafik Kazası: 1 Kişi Hastanede Öldü

Eskişehir'de fırından ilginç kampanya: 100 adet 50 kuruş getirene 1 ekmek bedava

8. Dönem Toplu Sözleşme Sonuçlandı: Memurlara Yeni Haklar ve Maaş Zamları

Belediyelere Müjde: Sıfır Atık Hibesine 6.300.000 Avro — Başvuru 4 Kasım 2025

Reyhanlı Belediyesi KPSS 60 ile 3 VHKİ Memur Alımı — Başvurular 29 Eylül-3 Ekim 2025

KPSS'li Adaylara Son Çağrı: MSB ve Devlet Arşivleri Başvuruları 25 Ağustos 2025'te Bitiyor

Şahinbey ve Patnos'ta Sosyal Konut Müjdesi: 10 Bin ve 130 Daire

Üniversitelilere Yeni Dönem Burs Müjdesi: Aylık 3.000–5.800 TL ve Üstü (2025-2026)

İzmir'de Su Kesintileri 3 Güne İndi — Yeni Kriz Planı Oluşturuldu

KKM Resmen Sona Erdi: TCMB 23 Ağustos 2025'te Yenileme ve Yeni Hesapları Durdurdu

MEB ve Türk Telekom'dan Öğretmenlere Özel Tarife: 'ÖğretmenİZ' Kampanyası Başladı

Ordu ve Osmaniye'de İcradan Uygun Fiyatlı Arsa ve Dükkan

Ankara'da kamuya müjde: Diyanet ve Kıyı Emniyeti personel alım onayı