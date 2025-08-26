DOLAR
Çankırı'da Dayısını Öldürüp Metruk Eve Gömdüğünü İtiraf Eden Zanlı Tutuklandı

Çankırı Kurşunlu Hacımuslu'da dayısı Murat Aygen'i öldürdüğünü itiraf eden E.Y., Ankara'da teslim oldu; ceset metruk evde bulundu, zanlı tutuklandı.

Yayın Tarihi: 26.08.2025 13:21
Güncelleme Tarihi: 26.08.2025 13:21
Olayın Detayları

Çankırı'nın Kurşunlu ilçesine bağlı Hacımuslu köyünde meydana gelen olayda, 28 yaşındaki E.Y., Ankara'daki emniyete giderek dayısı 41 yaşındaki Murat Aygen'i 20 Ağustos'ta av tüfeğiyle öldürdüğünü ve cesedini köydeki metruk eve gömdüğünü itiraf etti.

İtirafın ardından zanlı, Ankara'nın Mamak ilçesindeki Kayaş İlçe Emniyet Amirliğine başvurdu ve burada gözaltına alındı. Zanlının gösterdiği bölgede, olay yeri inceleme ekipleri eşliğinde yapılan kazıda Aygen'in cesedine ulaşıldı.

Gözaltı işlemlerinin tamamlanmasının ardından zanlı Çankırı'ya getirildi ve jandarmadaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. Çıkarıldığı hakimlikçe zanlı tutuklandı.

