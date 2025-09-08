Çankırı'da Gazze'de Öldürülen Çocuklar 'Boş Sıralar'la Anıldı

AK Parti Gençlik Kolları'nın Karatekin Parkı'ndaki anma etkinliği

Çankırı'da, İsrail tarafından öldürülen Gazzeli çocuklar, parka yerleştirilen boş okul sıraları ile anıldı. Etkinlik, AK Parti İl Gençlik Kolları tarafından Karatekin Parkı'nda düzenlendi.

Boş sıralara, Gazze'de yaşamını yitiren çocukların fotoğrafları ile okul çantası, kalem, defter ve silgi konularak görsel bir anma oluşturuldu.

İl Gençlik Kolları Başkanı Sadık Çendek, yaptığı konuşmada Türkiye'de eğitim öğretimin başladığını fakat Gazze'de manzaranın bambaşka olduğunu, orada binlerce sıranın bomboş kaldığını ve sıralara oturacak çocukların hayatta olmadığını vurguladı. Çendek, İsrail'in 7 Ekim'den bugüne kadar 19 bin çocuğu katlettiğine dikkati çekti ve şunları söyledi:

'O çocukların çantaları kapının arkasında asılı kaldı, defterleri hiç açılmadı, kalemleri hiç yazmadı. Hayatları, katil İsrail'in bombalarıyla ellerinden alındı. Katil İsrail çocukların geleceğe açılan kapılarını hedef aldı. Gazze'de yüzlerce okul yerle bir edildi, sınıflar enkaza döndü, kütüphaneler kül oldu. Çocukların umutla beklediği teneffüs zilinin yerini bombaların uğursuz sesi aldı. Eğitim, insanlığın en temel hakkıyken Gazze'de bu hak barbarca yok edildi. Çocukların dünyasıyla birlikte, yarının öğretmenleri, mühendisleri, doktorları da yok edildi.'

Programın ardından, AK Parti İl Başkanı Koray Erdoğan, Merkez İlçe Başkanı Bahri Kılıç, Kadın Kolları Başkanı Melike Çilhan ve Gençlik Kolları Başkanı Sadık Çendek, Filistinli çocuklar için hazırlanan anı defterine duygularını yazdı.