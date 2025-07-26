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Çankırı'da Hafif Ticari Araç Devrildi: 1 Ölü, 2 Yaralı

Çankırı'nın Çerkeş ilçesinde devrilen hafif ticari araçta 1 kişi hayatını kaybetti, 2 kişinin sağlık durumu iyi.

Yayın Tarihi: 26.07.2025 16:36
Güncelleme Tarihi: 26.07.2025 16:36
Çankırı'da Hafif Ticari Araç Devrildi: 1 Ölü, 2 Yaralı

Çankırı'da Feci Kaza: 1 Ölü, 2 Yaralı

Çankırı'nın Çerkeş ilçesinde meydana gelen kazada, devrilen hafif ticari araç içindeki bir kişi hayatını kaybetti. Olay, D-100 kara yolu Bedil köyü mevkisinde gerçekleştı.

A.K. idaresindeki 34 DR 5392 plakalı hafif ticari araç, sürücüsünün kontrolünden çıkarak devrildi. İhbar üzerine sağlık ve polis ekipleri hemen olay yerine sevk edildi.

Kaza sonucu araçta bulunan M.A. olay yerinde yaşamını yitirirken, sürücü A.K. ve K.A. yaralandı. Yaralılar, Çerkeş Devlet Hastanesine kaldırıldı. Hastanede tedavi altına alınan yaralıların durumlarının iyi olduğu bildirildi.

Çankırı'nın Çerkeş ilçesinde devrilen hafif ticari araçta bulunan 1 kişi öldü, 2 kişi...

Çankırı'nın Çerkeş ilçesinde devrilen hafif ticari araçta bulunan 1 kişi öldü, 2 kişi yaralandı.

Çankırı'nın Çerkeş ilçesinde devrilen hafif ticari araçta bulunan 1 kişi öldü, 2 kişi...

Çankırı'nın Çerkeş ilçesinde devrilen hafif ticari araçta bulunan 1 kişi öldü, 2 kişi yaralandı.

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