Çankırı'da Hafif Ticari Araç Şarampole Devrildi: 5 Yaralı

Çankırı'da Kaza: 5 Yaralı

Çankırı'nın Çerkeş ilçesinde, bir hafif ticari aracın şarampole devrilmesi sonucunda 5 kişi yaralandı. Yaralılar arasında bir kişinin durumu ağır olarak belirtildi.

Kaza Detayları

Olay, İstanbul-Samsun kara yolunun Kuzdere mevkisinde meydana geldi. Devriye atan aracın plaka ve sürücüsüne dair henüz bilgi edinilemedi.

Kazada yaralanan H.D. (72), Y.D. (58), A.A. (44), A.İ.D. (64) ve K.A. (69) isimli vatandaşlar, olay yerine gelen sağlık ekipleri tarafından Çankırı Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Ağır Yaralı Hastaneye Sevk Edildi

Yaralılardan H.D.'nin durumu kritik olup, hastanedeki ilk müdahalenin ardından Ankara’ya sevk edildi. Jandarma ekipleri araştırmalara devam ediyor.

Çankırı'nın Çerkeş ilçesinde hafif ticari aracın şarampole devrilmesi sonucu 1'i ağır 5 kişi yaralandı.

Çankırı'nın Çerkeş ilçesinde hafif ticari aracın şarampole devrilmesi sonucu 1'i ağır 5 kişi yaralandı.

Çankırı'nın Çerkeş ilçesinde hafif ticari aracın şarampole devrilmesi sonucu 1'i ağır 5 kişi yaralandı.