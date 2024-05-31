Çankırı'da "Mahzen-49" operasyonu: Suç örgütünün elebaşı Durmuş Görmez de tutuklandı!

Çankırı merkezli "Mahzen-49" operasyonlarında yakalanan 32 zanlı tutuklandı

Çankırı merkezli 9 ilde "Mahzen-49" adı verilen operasyonda, uyuşturucu ve silah kaçakçılığı yapan organize suç örgütü çökertildi. Operasyonda suç örgütünün elebaşı Durmuş Görmez de dahil 50 şüpheli gözaltına alındı.



Gözaltına alınan şüphelilerin emniyetteki işlemleri tamamlandıktan sonra adliyeye sevk edildi. Cumhuriyet savcılığındaki sorgularının ardından 8 şüpheli serbest bırakılırken, 32 şüpheli ise tutuklandı. Tutuklanan şüpheliler arasında Durmuş Görmez'in de olduğu öğrenildi.

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, 27 Mayıs'ta sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, operasyonun Çankırı merkezli Ankara, İstanbul, Rize, Kastamonu, Kırıkkale, Çorum, Düzce ve Sakarya'da eş zamanlı olarak gerçekleştiğini bildirmişti.

Operasyonda çıkar amaçlı silahlı suç örgütü kurdukları, uyuşturucu imal ve ticareti ile silah kaçakçılığı yaptıkları tespit edilen şüphelilerin adreslerinde çok sayıda silah, mühimmat, uyuşturucu, para ve senetler ele geçirildiği açıklanmıştı.