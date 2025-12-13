DOLAR
Sındırgı'da Tarhana Bezdirmesi İmeceyle Sokakları Sardı

Kocakonak Mahallesi'nde imeceyle hazırlanan tarhana bezdirmesi, odun ateşinde pişirilip mahalleye yayılan kokusuyla geleneksel dayanışmayı canlandırdı.

Yayın Tarihi: 13.12.2025 09:29
Güncelleme Tarihi: 13.12.2025 09:31
Sındırgı'da Tarhana Bezdirmesi İmeceyle Sokakları Sardı

Sındırgı'da Tarhana Bezdirmesi İmeceyle Sokakları Sardı

Geleneksel tarif Kocakonak'ta yaşatıldı

Sındırgı’da imece kültürünün en lezzetli örneklerinden biri olan tarhana bezdirmesi, Kocakonak Mahallesi sakinlerini bir araya getirdi. Kış aylarının vazgeçilmezi, adeta "ilaç gibi" kabul edilen bu yöresel yemek, odun ateşinde pişirilerek sofraları şenlendirdi.

Balıkesir’in Sındırgı ilçesinde kadınlar, geleneksel tarhana bezdirmesi için bir araya geldi. Hamurlar imece usulü açıldı, küçük kareler halinde hazırlandı ve odun ateşinde kaynayan büyük kazanlara aktarıldı. Mahalleye yayılan koku, yıllardır süren geleneğin sıcaklığını hatırlattı.

Bezdirmede kullanılan malzemeler özenle hazırlandı. Soğan, patates, biber ve nohutun kavrulmasıyla başlayan süreç; hamurların kaynar suya bırakılmasıyla devam etti. Baharatlarıyla lezzeti katlanan yemek, tepside ortasına yoğurt eklenerek servis edildi. Mahalle sakinleri, özellikle soba başında yenildiğinde lezzetin katlandığını belirtti.

Selma Yalçın hazırlıklara katılarak bezdirmenin yöredeki önemini şöyle anlattı: "Tarhana bezdirmesi Sındırgı’mızın geleneksel yemeklerinden biri. İmece usulü yapıyoruz, herkes elinden geleni yapıyor. Günün sonunda oturup hep beraber yiyoruz. Hem doyurucu hem şifa deposu."

Yaşiye Baytar ise tarifin saklanıp uzun süre tüketilebilmesi için kavanozlayıp vakumlamanın uygulandığını ve yemeğin "ilaç niteliğinde" olduğunu belirtti.

Saliha Akkuş da büyüklerinden öğrendiği tarhana ve tarhana bezdirmesi yapımını "Gelecekte çocuklarımıza da aktaracağız inşallah" sözleriyle gelecek kuşaklara taşımak istediğini vurguladı.

Tarhana bezdirmesi, Sındırgı ilçesinde yalnızca bir yemek olmanın ötesinde, ortak kültürü ve imece geleneğini yaşatan önemli bir etkinlik olarak dikkat çekiyor.

