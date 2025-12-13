Malatya'da Manevi İmar İçin Diyanet ile Güçlü İş Birliği

Malatya'nın manevi imarı için Diyanet ile koordinasyon güçleniyor

AK Parti Malatya Milletvekili İnanç Siraç Kara Ölmeztoprak, Diyanet İşleri Başkanı Prof. Dr. Safi Arpaguşu ziyaret ederek Malatya'da yürütülen cami, eğitim merkezi ve deprem sonrası ihya çalışmalarını değerlendirdi. Ziyarette ayrıca Ramazan ayında Malatya'ya özel bir program düzenlenmesi için de söz alındı.

Kur'an-ı Kerim eğitim merkezlerinde iki büyük yatırım

Görüşmede milletvekili Ölmeztoprak, Türkiye genelinde planlanan 20 merkezden ikisinin Malatya'da kurulacağını belirtti. Projede kız ve erkek öğrenciler için ayrı tasarlanan binaların her birinin 120 öğrenci kapasitesine sahip olacağı aktarıldı. Hafızlığını tamamlayıp liseye geçen öğrencilerin akademik ve dini eğitimlerini birlikte sürdürebileceği modelin örnek teşkil edeceği vurgulandı. Erkek öğrenciler için Şeker Camii'nin eski yerinde inşaatın hızla ilerlediği, Yakınca'daki kız öğrenci merkezi için projelendirme sürecinin tamamlandığı ifade edildi.

Deprem sonrası 995 cami için kapsamlı iyileştirme

Malatya'daki deprem hasarlarının ardından yürütülen restorasyon çalışmalarında önemli ilerleme sağlandığı bildirildi. Az hasarlı 301 cami kısa sürede hizmete açıldı, orta hasarlı 23 cami güçlendirme sonrası yeniden cemaatine kavuştu. Şehir genelinde 56 cami ve Kur'an kursu tamamlandı; 71 yapının ise farklı ilçelerde eş zamanlı olarak sürdüğü belirtildi. Yeni yerleşim alanları için TOKİ'nin planladığı 36 yeni cami'nin 2026 içinde yapımına başlanmasının hedeflendiği açıklandı.

Yeni Cami'de restorasyon hızlandı: Hedef Kurban Bayramı

Malatya'nın tarihî eserlerinden Yeni Cami'de restorasyon çalışmalarının hızla sürdüğü, kubbe seviyesine gelindiği ve taş işçiliğinin büyük bölümünün tamamlandığı belirtildi. Tarihi mabedin Kurban Bayramı'nda tekrar ibadete açılmasının hedeflendiği duyuruldu.

Söğütlü Cami modern bir külliyeye dönüşüyor

Söğütlü Cami projesi kapsamında çok fonksiyonlu bir külliye tasarlandığı kaydedildi. Projede aile ve kadın rehberlik birimleri, Kur'an kursları, kitap kafe, sanat merkezi, öğrencilere özel çalışma alanları ve ek mescit bölümlerinin yer alacağı ifade edildi. Kaba inşaatı büyük ölçüde tamamlanan külliyenin 2026 yazında hizmete açılması planlanıyor.

Ramazan daveti

Milletvekili Ölmeztoprak, Diyanet İşleri Başkanı Prof. Dr. Safi Arpaguş'u Ramazan ayında Malatya'da ağırlamak istediklerini iletti. Başkan Arpaguş'un daveti kabul ettiği ve Malatya'ya ziyaret sözü verdiği bildirildi.

Görüşme, Malatya'nın manevi altyapısını güçlendirecek projelerin hızlandırılması ve deprem sonrası iyileştirme çalışmalarında eşgüdüm sağlanması açısından önemli bir adım olarak değerlendirildi.

