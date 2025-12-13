Erzurum Polisi: 73 Düzensiz Göçmen Yakalandı

Erzurum polisi düzensiz göçmenlere geçit vermedi

Erzurum İl Emniyet Müdürlüğü, göçmen kaçakçılığıyla mücadele kapsamında yürüttüğü operasyonlarda 73 düzensiz göçmen şahsı yakalayarak Geri Gönderme Merkezine teslim etti.

Operasyonun detayları

Operasyonlar, Göçmen Kaçakçılığıyla Mücadele ve Hudut Kapıları Şube Müdürlüğü, İstihbarat Şube Müdürlüğü, Asayiş Şube Müdürlüğü Önleyici Ekipler Büro Amirliği ile Narkotik-KOM Şube Müdürlüğü arasında gerçekleştirilen müşterek çalışmalar sonucu yapıldı.

Erzurum Emniyet Müdürlüğü tarafından yapılan açıklamada, 4 organizatörün yakalandığı ve 2 şüpheli şahsın yakalama çalışmalarının devam ettiği ifade edildi.

"Yakalanan 4 organizatör tutuklanarak cezaevine teslim edilmiştir. Suç ve suçlularla mücadelemiz kararlılıkla devam edecektir"

