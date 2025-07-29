Çankırı'da Orman Yangınına Hızlı Müdahale

Çankırı'nın Yapraklı İlçesinde Yangın Çıktı

Çankırı'nın Yapraklı ilçesine bağlı Sarıkaya köyü mevkisinde ormanlık alanda çıkan yangına müdahale çalışmalarına başlandı. İhbar üzerine, bölgeye Orman Bölge Müdürlüğü, AFAD ve itfaiye ekipleri hızla sevk edildi.

Müdahale Çalışmaları Devam Ediyor

Yangına, havadan helikopter ile müdahale edilirken, karadan da ekiplerin çalışma yürüttüğü bildirildi. Yangın söndürme çalışmalarında köylüler de tankerlerle su taşıyarak desteğin sağlandığı öğrenildi.

Çankırı'nın Yapraklı ilçesinde ormanlık alanda çıkan yangına müdahale ediliyor.

Çankırı'nın Yapraklı ilçesinde ormanlık alanda çıkan yangına müdahale ediliyor.