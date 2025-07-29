DOLAR
40,55 -0,04%
EURO
46,86 -0,07%
ALTIN
4.341,27 -0,09%
BITCOIN
4.782.755,89 -0,6%

Çankırı'da Orman Yangınına Hızlı Müdahale

Çankırı'nın Yapraklı ilçesinde çıkan orman yangınına havadan ve karadan müdahale ediliyor.

Yayın Tarihi: 29.07.2025 17:09
Güncelleme Tarihi: 29.07.2025 18:11
Çankırı'da Orman Yangınına Hızlı Müdahale

Çankırı'nın Yapraklı İlçesinde Yangın Çıktı

Çankırı'nın Yapraklı ilçesine bağlı Sarıkaya köyü mevkisinde ormanlık alanda çıkan yangına müdahale çalışmalarına başlandı. İhbar üzerine, bölgeye Orman Bölge Müdürlüğü, AFAD ve itfaiye ekipleri hızla sevk edildi.

Müdahale Çalışmaları Devam Ediyor

Yangına, havadan helikopter ile müdahale edilirken, karadan da ekiplerin çalışma yürüttüğü bildirildi. Yangın söndürme çalışmalarında köylüler de tankerlerle su taşıyarak desteğin sağlandığı öğrenildi.

Çankırı'nın Yapraklı ilçesinde ormanlık alanda çıkan yangına müdahale ediliyor.

Çankırı'nın Yapraklı ilçesinde ormanlık alanda çıkan yangına müdahale ediliyor.

Çankırı'nın Yapraklı ilçesinde ormanlık alanda çıkan yangına müdahale ediliyor.

Çankırı'nın Yapraklı ilçesinde ormanlık alanda çıkan yangına müdahale ediliyor.

İLGİLİ HABERLER

Devlet Üniversiteleri 50 Bin TL Burs İmkanıyla Öğrencileri Cezbetmeye Hazırlanıyor

Emekli Promosyonunda Rekor Rakamlar Geliyor! Yıl sonunu bulmayacak

500 Bin Sosyal Konut Projesinin Perde Arkası: Bakan Şimşek'ten Açıklamalar

İBB'den 9-13 Yaş Grubuna Ücretsiz Doğa Kampı Müjdesi!

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
AK Parti Heyeti, Gürsu ve Kestel Yangın Bölgesinde İnceleme Yaptı
2
Uşak'ta Saman Yüklü Kamyon Yangını: İki Kişi Ağır Yaralandı
3
Siirt'te İsrail'in Gazze Saldırılarına Protesto
4
Kırklareli'nde Bilim Kafe: Kalp Sağlığı Üzerine Bilgilendirici Buluşma
5
Kazakistan Cumhurbaşkanı Tokayev, Türk Yatırımcılarla Ankara'da Buluştu
6
Kars'ta Yolcu Otobüsünde Uyuşturucu ile Yakalanan İki Zanlı Tutuklandı
7
Kütahya'daki Orman Yangınında Soğutma Çalışmaları Devam Ediyor

İBB'den 9-13 Yaş Grubuna Ücretsiz Doğa Kampı Müjdesi!

Bankacılık Sektöründe Yeni Rekabet: Akbank ve Garanti BBVA Zirvede!

Samsun'da Toplu Taşıma Ücretlerine Yüzde 20'ye Varan Zam

500 Dolarlık Doğum Desteği: Yeni Paket Yılbaşında Başlıyor

Sigara Fiyatlarına İkinci Dev Zam: Tiryakilerin Cebini Yakacak Yeni Liste

Bolu'da Yangın Önlemleri Genişletildi: O Tarihe kadar Yasaklandı

Türkiye'yi Serinletecek Fırtınalı Yağmurlar Geliyor!

ÇAYKUR'dan Çay Fiyatlarına Yüzde 3,5 Zam Duyurusu: Devreye Alındı

Emekli Promosyonunda Rekor Rakamlar Geliyor! Yıl sonunu bulmayacak

500 Bin Sosyal Konut Projesinin Perde Arkası: Bakan Şimşek'ten Açıklamalar

O Marka Zeytinyağında Kansere Yol Açan Madde Tespit Edildi!

Devlet Üniversiteleri 50 Bin TL Burs İmkanıyla Öğrencileri Cezbetmeye Hazırlanıyor