Çankırı'da Orman Yangınına Hızlı Müdahale

Çankırı'da Orman Yangınına Müdahale Devam Ediyor

Çankırı'nın Yapraklı ilçesinde, Sarıkaya köyü mevkisinde ormanlık alanında başlayan orman yangınına müdahale çalışmaları tüm hızla sürüyor.

Yangın ihbarının ardından bölgeye Orman Bölge Müdürlüğü, AFAD ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Havadan ve karadan yapılan müdahale çalışmaları kapsamında, 7 helikopter, 26 arazöz, 4 iş makinesi ve 166 personel yer alıyor.

Köylüler de yangın söndürme çalışmalarına tankerlerle su taşıyarak destek veriyor.

Vali Taşolar'ın Açıklamaları

Çankırı Valisi Mustafa Fırat Taşolar, yangın bölgesinde yaptığı açıklamada, yangının saat 12.50 sularında başladığını belirtti. Taşolar, şöyle devam etti:

"Ankara ve Kastamonu Orman Müdürlüklerinin ve diğer kamu kurum ve kuruluşlarının üstün gayreti ve özverisiyle yangının ilerlemesi durduruldu. Kontrol altına alındı diyemiyoruz ama kontrol altına alma çalışmalarına başladığımızı ifade edebilirim."

Yangının kontrol altına alınması için tüm ekiplerin hızlı ve etkili çalışmaları devam etmekte.

Çankırı'nın Yapraklı ilçesinde ormanlık alanda çıkan yangına müdahale ediliyor.

Çankırı'nın Yapraklı ilçesinde ormanlık alanda çıkan yangına müdahale ediliyor.