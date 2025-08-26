Çankırı'da Termal Su Kaynağı Kapatıldı - Yaşlı Çiftin Ölü Bulunması

Derebayındır'da güvenlik önlemi alındı

Çankırı'nın Orta ilçesine bağlı Derebayındır köyünde, halk arasında hışıldak olarak bilinen termal su kaynağının yakınında yaşanan olay sonrası bölgeye güvenlik önlemi getirildi.

Vatandaşların, kaynak yakınında 23 Ağustos'ta iki kişinin cansız bedenini görmesi üzerine yetkililere bilgi verildi. Yapılan incelemede cesetlerin İbrahim Akkoç (75) ile eşi Şerife Akkoç (75)'a ait olduğu belirlendi.

Bölgedeki riskleri azaltmak amacıyla su kaynağının üzeri toprakla kapatıldı ve alana Dikkat tehlikeli ve yasak yazılı tabela yerleştirildi.

Olayla ilgili bildirim üzerine yetkililerin duruma müdahale ettiği bildirildi; köy sakinleri ve ziyaretçiler için bölgeye yapılan uyarıların sürdüğü kaydedildi.

