Çankırı'da Trafik Kazası: Tıra Çarpan Otomobilin Sürücüsü Hayatını Kaybetti

Çankırı'nın Çerkeş ilçesinde, tura arkadan çarpan bir otomobil sürücüsü yaşamını yitirdi. Olay, O.K. (66) idaresindeki 69 AAF 306 plakalı otomobilin, Çerkeş Organize Sanayi Bölgesi mevkisinde seyir halindeki M.G. yönetimindeki 55 AAK 463 plakalı tıra arkadan çarpması sonucu gerçekleşti.

Kaza sonrası, olay yerine hızla sağlık, polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Otomobil sürücüsü O.K., kaza sonrasında ağır yaralı olarak Çerkeş Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Ancak burada yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

Olay, bölgede trafik güvenliği konusunu yeniden gündeme getirirken, sürücülere dikkatli olmaları çağrısında bulunuluyor.

Çankırı'nın Çerkeş ilçesinde tıra arkadan çarpan otomobil sürücüsü yaşamını yitirdi.

Çankırı'nın Çerkeş ilçesinde tıra arkadan çarpan otomobil sürücüsü yaşamını yitirdi.