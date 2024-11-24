Çankırı'da Yolda Kalan Vatandaşlara Sıcak Çorba İkramı Yapıldı

Çankırı'da Yolda Kalan Vatandaşlara Sıcak Yardım

D-100 kara yolunun İstanbul istikametinde meydana gelen kaza ve buzlanma nedeniyle yolda kalan vatandaşlara Çerkeş'te sıcak çorba ve çay ikramında bulunuldu.

Gerede Horhor Geçidi mevkisinde yaşanan kaza, Samsun-İstanbul kara yolunda bir süre trafiğin kapanmasına neden oldu. Bu nedenle, yolda kalan sürücüler bölgedeki tesislere yönlendirildi.

Çerkeş ilçesinde, yolda kalan sürücüler Çerkeş Belediyesi Kültür Merkezi'nde ağırlanırken, orada sıcak çorba ve çay ikram edildi. Çerkeş Kaymakamı Emir Osman Bulgurlu ve Çerkeş Belediye Başkanı Hasan Sopacı, vatandaşları ziyaret ederek onlarla sohbet ettiler.

Yolda kalan vatandaşlardan Hasan Arslan, Amasya'dan İstanbul'a gittiğini belirterek, "Başkanımızdan, Kaymakamımızdan Allah razı olsun. Sıcak çorbamızı, çayımızı içtik. Şimdi yol açılmış, yolumuza devam edeceğiz, herkese teşekkür ederiz." ifadelerini kullandı.

Bir diğer yolda kalan Turgut Oğuz da, Çerkeş'te kendilerine çok yardımcı olunduğunu vurgulayarak ikramlardan faydalandıklarını ve yollarına devam edeceklerini dile getirdi.

Hasan Demirci ise devletin her zaman vatandaşın yanında olduğunu belirterek, Çerkeş Kaymakamlığı ve Çerkeş Belediyesine teşekkür etti.

Bu İçeriğimiz kaynak olarak Anadolu Ajansını kullanmıştır ve haberport.com editör ekibimiz tarafından derlenmiştir.

D-100 kara yolunun İstanbul istikametinde yaşanan kaza ve buzlanmadan dolayı yolda kalan vatandaşlara Çerkeş'te sıcak çorba ve çay ikramında bulunuldu. Gerede Horhor Geçidi mevkisinde yaşanan kaza ve yollardaki buzlanmadan dolayı bir süre trafiğe kapanan Samsun-İstanbul kara yolunda vatandaşlar ilçelerdeki tesislere yönlendirildi. Bu kapsamda Çerkeş ilçesinde yolda kalan sürücüler Çerkeş Belediyesi Kültür Merkezi'nde misafir edildi. Burada yolda kalan vatandaşlara sıcak çorba ve çay ikramında bulunulurken, Çerkeş Kaymakamı Emir Osman Bulgurlu ve Çerkeş Belediye Başkanı Hasan Sopacı vatandaşları ziyaret ederek sohbet etti.

D-100 kara yolunun İstanbul istikametinde yaşanan kaza ve buzlanmadan dolayı yolda kalan vatandaşlara Çerkeş'te sıcak çorba ve çay ikramında bulunuldu. Gerede Horhor Geçidi mevkisinde yaşanan kaza ve yollardaki buzlanmadan dolayı bir süre trafiğe kapanan Samsun-İstanbul kara yolunda vatandaşlar ilçelerdeki tesislere yönlendirildi. Bu kapsamda Çerkeş ilçesinde yolda kalan sürücüler Çerkeş Belediyesi Kültür Merkezi'nde misafir edildi. Burada yolda kalan vatandaşlara sıcak çorba ve çay ikramında bulunulurken, Çerkeş Kaymakamı Emir Osman Bulgurlu ve Çerkeş Belediye Başkanı Hasan Sopacı vatandaşları ziyaret ederek sohbet etti.