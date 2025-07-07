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Çankırı'daki Buğday Tarlaları Leyleklerin Beslenme Noktası Oldu

Çankırı'da leylekler, hasat edilen buğday tarlalarında beslenerek kuluçka dönemlerinin ardından yavrularını besliyor.

Yayın Tarihi: 07.07.2025 15:36
Güncelleme Tarihi: 07.07.2025 15:36
Çankırı'daki Buğday Tarlaları Leyleklerin Beslenme Noktası Oldu

Çankırı'da Leyleklerin Beslenme Alanları

İlkbahar mevsiminde Çankırı'ya göç eden leylekler, hasat edilen buğday tarlalarında böceklerin yanı sıra biçerdöverden dökülen buğday daneleriyle besleniyor.

Kuluçka Dönemi ve Yavru Beslenmesi

Kışı Afrika kıtasında geçiren leylekler, havaların ısınmasıyla birlikte mart ayında bölgeye dönüyor. Evlerin çatılarında ve elektrik ile telefon direklerinde geçirdikleri kuluçka döneminin ardından, yumurtadan çıkan yavrularının sağlıklı bir şekilde büyümesi için yiyecek arayışına çıkıyorlar.

Hasat çalışması devam eden buğday tarlalarına inen leylekler, buldukları böceklerin yanı sıra biçerdöverden düşen buğday tanelerinden de faydalanıyor.

Çiftçilerin Düşünceleri

İl merkezine bağlı Çivi Köyü Dede Mahallesi'nde çiftçilik yapan Lütfü Bektaş, buğday hasadına başladıklarını belirterek, "Hasat ettiğimiz buğdaylardan kurt, kuş ve leylekler de faydalanıyor. Hepsinin rızkını Allah veriyor. Bizden artanları da onlar yiyor." ifadelerini kullandı.

İlkbaharda Çankırı'ya göç eden leylekler, hasat edilen buğday tarlalarında böceklerin yanı sıra...

İlkbaharda Çankırı'ya göç eden leylekler, hasat edilen buğday tarlalarında böceklerin yanı sıra biçerdöverden dökülen buğday daneleriyle besleniyor.

İlkbaharda Çankırı'ya göç eden leylekler, hasat edilen buğday tarlalarında böceklerin yanı sıra...

İlkbaharda Çankırı'ya göç eden leylekler, hasat edilen buğday tarlalarında böceklerin yanı sıra biçerdöverden dökülen buğday daneleriyle besleniyor.

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