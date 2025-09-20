Çankırı Dodurga'da Atıl Arazide Patates Hasadı Başladı

Çankırı'nın Orta ilçesine bağlı Dodurga beldesinde, atıl durumdaki bir araziye ekilen patateslerin hasadına başlandı.

Proje detayları

Dodurga Belediyesi tarafından tarımsal üretimi desteklemek ve gençlerin tarıma ilgisini artırmak amacıyla Kanarya Mahallesi Yukarı Çayır mevkisindeki 30 dekarlık alana 2,5 ton patates tohumu ekildi.

Belediye Başkanı'nın açıklaması

Dodurga Belediye Başkanı Hasan Hüseyin Kaşıkcı, projenin bölge için önemli bir adım olduğunu belirterek, "Deneme amaçlı ektiğimiz patateslerin ilk mahsulünü toplamaya başladık. Bu projeye destek veren başta Kaymakamımız ve Valimiz olmak üzere tüm kurumlarımıza teşekkür ediyorum. Amacımız, beldemizde atıl durumda bulunan toprakları ekonomiye kazandırmak ve benzer etkinliklere zemin hazırlamak." dedi.

Teşekkür ve hedef

Kaşıkcı ayrıca Orta Kaymakamlığından Ağrı'nın Hamur ilçesine atanan Erkan Minuz'a da teşekkür ederek, "Bu girişimlerin öncüsü olan Kaymakam Minuz'a desteklerinden dolayı minnettarız." ifadelerini kullandı.

