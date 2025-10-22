Çankırı Ilgaz'ta 16. İstiklal Yolu Yürüyüşü Başladı

Çankırı'nın Ilgaz ilçesinde düzenlenen 16. İstiklal Yolu Yürüyüşü törenlerle başladı. Etkinlik, Derbent Şehitliği'ndeki anıta çelenk sunulmasıyla resmiyet kazandı.

Tören ve Anma

Anıttaki programa Ilgaz Kaymakamı Burak Yılmaz ve Belediye Başkanı Mehmed Öztürk çelenk sundu. Ardından saygı duruşunda bulunuldu ve İstiklal Marşı okundu.

Programda Kur'an-ı Kerim tilaveti yapıldı, şehitler için dua edildi ve saygı atışı gerçekleştirildi.

Kortej Yürüyüşü ve Ziyaretler

Katılımcılar ilçe merkezine gelerek burada Ilgaz Şehitliği'ni ziyaret edip dua etti. Ziyaretin ardından temsili cephane taşıyan kağnı ve bando eşliğinde kortej yürüyüşü düzenlenerek Karayolları 157. Şube'ye kadar devam etti.

Etkinlik İkramı ve Katılımcılar

Program sonrası Ilgaz Belediyesi tarafından katılımcılara keşkek ikram edildi. Etkinliğe Vali Mustafa Fırat Taşolar, kurum müdürleri, sivil toplum kuruluşu temsilcileri ve çok sayıda vatandaş katıldı.

Çankırı'nın Ilgaz ilçesinde düzenlenen 16. İstiklal Yolu Yürüyüşü başladı. İlçe merkezine gelen katılımcılar, burada Ilgaz Şehitliği'ne ziyarette bulunarak dua etti. Ziyaretin ardından temsili cephane taşıyan kağnı ve bando eşliğinde Karayolları 157. Şube'ye kadar kortej yürüyüşü yapıldı.