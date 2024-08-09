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Çankırı Karatekin Üniversitesi'nin Tarımda Yenilikçi Yaklaşımları

ÇAKÜ yeni tarım ürünleriyle bölgesel kalkınmayı destekliyor, çiftçilere sürdürülebilir yöntemler sunuyor.

Yayın Tarihi: 09.08.2024 16:30
Güncelleme Tarihi: 09.08.2024 16:58
Çankırı Karatekin Üniversitesi'nin Tarımda Yenilikçi Yaklaşımları

Çankırı Karatekin Üniversitesi'nin Tarımda Sunduğu Yenilikler

Çankırı Karatekin Üniversitesi (ÇAKÜ), tarım sektöründe yaptığı yenilikçi çalışmalarla bölgede yeni ürünlerin yetiştirilmesine öncülük ediyor. Özellikle Gıda ve Tarım Meslek Yüksekokulu, çiftçilere iyi tarım uygulamaları hakkında rehberlik ederek, tarımsal faaliyetlerin daha verimli bir şekilde sürdürülmesine katkı sağlıyor.

Damla Sulama ve Çeltik Üretimi

ÇAKÜ Rektörü Prof. Dr. Harun Çiftçi, damla sulama yöntemi ile yapılan çeltik üretiminin önemini vurguladı. Küresel ısınmanın etkileri doğrultusunda su kaynaklarının daha etkin bir şekilde kullanılması gerektiğine dikkat çeken Çiftçi, "Bölgedeki inovatif tarımsal uygulamalar sayesinde, şehrimizin ekonomisine büyük katkılar sunmayı hedefliyoruz" dedi.

Enginar Üretimi ve Alternatif Ürünler

Çiftçi, Ege, Marmara ve Akdeniz Bölgesi'nde yaygın bir sebze olan enginarın artık Çankırı'da da üretildiğini bildirdi. Enginar, sağlık avantajları ve ekonomik getirisi ile bölgede alternatif bir ürün olarak öne çıkıyor.

Tıbbi ve Aromatik Bitkilere Yönelik Projeler

ÇAKÜ, aynı zamanda tıbbi ve aromatik bitkilerin yetiştirilmesine yönelik araştırmalar da yürütmektedir. Prof. Çiftçi, lavanta, kekik ve adaçayı gibi bitkilerin yetiştirilerek değerli ürünler haline getirildiğini ve öğrencilerin sürdürülebilir tarım uygulamaları konusunda deneyimler kazanmasını sağladıklarını belirtti.

İleri Düzey Tarım Uygulamaları

Uluyazı Yerleşkesi'ndeki araştırma sahalarında, tohumların özel bakteri ırkları ile aşılandığına değinen Çiftçi, bu uygulamanın verimlilik artışı ve toprak kalitesinin iyileştirilmesi hedefleri doğrultusunda yapıldığını ifade etti. Hem verimliliği artırmaya yönelik hem de çevresel sürdürülebilirlik hedefleyen bu projeler, bölge çiftçileri için önemli fırsatlar sunmayı vaat ediyor.

Çankırı Karatekin Üniversitesi (ÇAKÜ), bölgede yeni tarım ürünleri yetiştirilmesi konusunda...

Çankırı Karatekin Üniversitesi (ÇAKÜ), bölgede yeni tarım ürünleri yetiştirilmesi konusunda çiftçilere öncülük ediyor.

Çankırı Karatekin Üniversitesi (ÇAKÜ), bölgede yeni tarım ürünleri yetiştirilmesi konusunda...

Çankırı Karatekin Üniversitesi (ÇAKÜ), bölgede yeni tarım ürünleri yetiştirilmesi konusunda çiftçilere öncülük ediyor.

Çankırı Karatekin Üniversitesi (ÇAKÜ), bölgede yeni tarım ürünleri yetiştirilmesi konusunda...

Çankırı Karatekin Üniversitesi (ÇAKÜ), bölgede yeni tarım ürünleri yetiştirilmesi konusunda çiftçilere öncülük ediyor.

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