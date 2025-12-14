DOLAR
Çankırı'nın 150 m Altındaki Tuz Mağarası Astım ve KOAH Hastalarına Şifa Oluyor

Türkiye’nin dört bir yanından gelen astım ve KOAH hastaları, Çankırı'daki yerin 150 metre altındaki tuz mağarasında günde 4-6 saatlik terapiyle oksijen düzeylerinde artış yaşıyor.

Yayın Tarihi: 14.12.2025 11:21
Güncelleme Tarihi: 14.12.2025 11:21
Çankırı'nın 150 m Altındaki Tuz Mağarası Astım ve KOAH Hastalarına Şifa Oluyor

Çankırı'nın 150 m altındaki tuz mağarası, astım ve KOAH hastalarına umut oluyor

Türkiye’nin dört bir yanından Çankırı’ya gelen astım ve KOAH hastaları, yerin 150 metre altında bulunan ve 'Yer Altı Tuz Şehri' olarak anılan tuz mağarasında şifa arıyor. Hititler döneminden kalan bu mağara, her yıl binlerce ziyaretçiyi ağırlıyor.

Mağara ve uygulanan terapi

İl merkezine yaklaşık 20 kilometre mesafede yer alan ve 18 bin metrekare kapalı alana sahip mağarada hayata geçirilen proje kapsamında, farklı illerden gelen hastaların her gün 4 ila 6 saat boyunca tuzlu havaya maruz kalmaları sağlanıyor. Mağarada düzenlenen çeşitli etkinlikler ve yürüyüşlerin ardından hastaların kanındaki oksijen seviyelerinde ciddi artışlar gözlemleniyor.

Hastaların deneyimleri

Bünyamin Erkaya: "Buraya ağabeyim ile birlikte Erzurum’dan geliyorum. Ağabeyim ileri derecede KOAH hastası bende de başlangıcı var. Tuz mağarasını ve hastanenin faydalarını duyduk ve buraya geldik. Bugün üçüncü günüm ve yürüyüşlerimde hızlı ve nefes alışverişlerimin güçlü olduğunu hissettim. Her geçen gün sağlıklı olduğumu hissediyorum"

Yaşar Yavuz: "Çankırı’ya Safranbolu’dan geliyorum, KOAH hastasıyım. Şehirde bulunan çeşitli etkinlikler ve tuz mağarası bana çok iyi geldi. Buraya gelmeden önce oksijen seviyem 51’di ama şu an 95’e kadar çıktı. Daha rahat nefes almaya başladım"

Zeliha Tekercioğlu: "Tuz mağarasına Ankara’dan gezmek için geldim. Burasının şifa kaynağı olduğunu da öğrendik. Burası insana huzur veriyor, nefes alışını ferahlatıyor. Güzel bir yer"

Sevda Yılmaz: "Buraya Ankara’dan geliyorum. Daha önceden de burayı merak ediyordum. Mağara çok güzel, çok büyüleyici ve enteresan. Çok beğendik"

Çankırı'daki tuz mağarası, hem tarihsel dokusu hem de uygulanan solunum terapileriyle astım ve KOAH hastalarına umut kaynağı olmaya devam ediyor.

