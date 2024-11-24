Çankırı, Samsun ve Sinop'ta Eğitime Kar Engeli: Taşımalı Eğitim Durdu

Çankırı, Samsun ve Sinop'ta Eğitime Kar Engeli

Çankırı'da olumsuz hava koşulları nedeniyle yarın taşımalı eğitime araverildiği bildirildi. Valilikten yapılan açıklamada, il genelindeki tüm köylerde 25 Kasım Pazartesi günü taşımalı eğitimin durdurulacağı belirtildi.

Samsun'da Eğitim Durma Noktasında

Samsun'un Asarcık ve Havza İlçe Milli Eğitim Müdürlüklerinden alınan bilgilere göre, Asarcık ilçesinde hava şartları nedeniyle tüm eğitim kademeleri için, Havza ilçesinde ise sadece taşımalı eğitime 25 Kasım Pazartesi günü ara verildi.

Sinop'ta Kar Yağışı Eğitimi Etkiliyor

Sinop'ta da etkili olan kar yağışı sebebiyle 25 Kasım'da taşımalı eğitime ara verileceği açıklandı. Valilikten yapılan açıklamada, kent genelindeki olumsuz hava koşullarının devam etmesinin beklendiği belirtildi.

Önleyici tedbir olarak, Sinop'taki tüm resmi ve özel okullarda, eğitim kurumlarında taşımalı eğitime 25 Kasım 2024 Pazartesi günü bir gün süreyle ara verileceği ifade edildi. Açıklamada, sağanak yağış, kuvvetli fırtına ve yüksek kesimlerde yoğun kar yağışı nedeniyle oluşabilecek risklere karşı böyle bir karar alındığı vurgulandı.

Bu İçeriğimiz kaynak olarak Anadolu Ajansını kullanmıştır ve haberport.com editör ekibimiz tarafından derlenmiştir.