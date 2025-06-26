Çankırı Valisi Taşolar'dan Keneyle Mücadelede Kritik Uyarı

Çankırı'da Keneyle Mücadelede Acil Tedbir Çağrısı

Çankırı Valisi Mustafa Fırat Taşolar, kene sorununa karşı toplumun dikkatini çekti. Kızılırmak Atatürk Kültür Merkezi'nde düzenlenen muhtarlar toplantısında konuşan Taşolar, son dönemlerde kene vakalarının artış gösterdiğine dikkat çekti.

Basit Tedbirlerle Korunma Mümkün

Vali Taşolar, kene ve sinek problemlerine karşı tarım ve hayvancılıkla geçimini sağlayan vatandaşların hassas olmaları gerektiğinin altını çizerek, "Tarlalarımızdan veya ahırlarımızdan çıkarken, bir iki dakikalık vücut kontrolü yapmamız, ahırlara girmeden ve tarlada gezerken çoraplarımızı, paçalarımızı kapatmamız gibi basit tedbirler hayati öneme sahiptir." dedi.

Herkese Duyurulmalı

Keneyle mücadele konusunda alınması gereken tedbirlerin halkla paylaşılması gerektiğini vurgulayan Taşolar, bu konuda herkesin bilinçlenmesi gerektiğini ifade etti. "Alınacak önlemler ve yapılması gereken etkin mücadele ile bu sorunla başa çıkabiliriz." şeklinde konuştu.

Çankırı Valisi Mustafa Fırat Taşolar (sağ 2), kene konusunda tedbir alınması yönünde uyarıda bulundu.

Çankırı Valisi Mustafa Fırat Taşolar (sağ 2), kene konusunda tedbir alınması yönünde uyarıda bulundu.