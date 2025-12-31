Çankırı Valisi Taşolar'dan Yılbaşı Görevindeki Polis ve Jandarmaya Tebrik

Çankırı Valisi Taşolar'dan yılbaşı nöbeti ziyaretleri

Görev başındaki ekiplerle sohbet etti, yeni yıl dileklerini iletti

Çankırı Valisi Mustafa Fırat Taşolar, yılbaşı tedbirleri çerçevesinde görev yapan ekipleri ziyaret etti.

Vali Taşolar, yılbaşı gecesi polis kontrol noktası ve jandarma kontrol noktalarında görevlendirilen ekiplerle bir araya geldi. Ekiplerle sohbet eden Taşolar, görevli personele teşekkür etti ve özverili çalışmalarından dolayı başarı dileklerini iletti.

Taşolar, ziyaret sırasında görevli personellerin ve seyahat halindeki vatandaşların yeni yılını kutladı, güvenlik önlemlerinin önemine vurgu yaptı.

