Adana'da Sağlık Çalışanları 2026'yı Hastanede Karşıladı

Adana'da sağlık çalışanları yeni yılı hastanede karşıladı

Adana'da sağlık çalışanları, yeni yıla saatler kala hastanelerde görevlerini sürdürerek şifa dağıttı. Kozan Devlet Hastanesi başta olmak üzere ekipler, 2026'nın ilk saatlerine mesai başında girerek hastalarla ilgilendi.

Yoğun ama anlamlı mesai

Ülke genelinde olduğu gibi Adana’da 2026 yılının ilk saatlerine mesai başında girecek olan hekimler, acil serviste hastalarını tedavi ederek hizmet verdi. Kozan Devlet Hastanesi'nde yılın son saatleri ve ilk gününde doktordan hemşireye kadar sağlık ekipleri yoğun çalışma yürüttü.

Acil servis doktoru Tuba Belek, yeni yıla görev başında girmenin yoğun ama anlamlı olduğunu belirterek, "Yeni yılda da hastalarımızın sağlıklarına kavuşması için işimizin başındayız. Mesaimizde en çok çocuk hastalarımızın teşekkür etmesi bizleri mutlu ediyor. İlçede artan çocuk hasta sayısı nedeniyle acil serviste yoğunluk yaşanıyor. Onların iyileşip hastaneden sağlıklı ve mutlu ayrılması bizler için en büyük mutluluk. Tüm hastalarımıza şifa diliyoruz. Herkese sağlıklı, huzurlu bir yıl temenni ediyorum. Özellikle sağlıkta şiddetin olmadığı bir yıl olmasını diliyoruz" dedi.

Karın ağrısı şikayetiyle ailesiyle birlikte hastaneye gelen 6 yaşındaki Arda Keskin, doktorları çok sevdiğini söyleyerek teşekkür etti. Keskin’in anneannesi Semiha Baysu ise, "Çocuklarla çok güzel ilgileniyorlar. Allah hepsinden razı olsun. Onlara da aileleriyle birlikte sağlıklı ve huzurlu bir yıl diliyorum" ifadelerini kullandı.

Hastane güvenlik görevlisi Oğuzhan Avşar ise hastanede yoğun bir gece yaşandığını belirterek, "Hekimlerimiz, hemşirelerimiz ve tüm sağlık çalışanlarımız bu gece mesaide. Hekimlerimizin hastalardan aldığı teşekkürler, bizleri de mutlu ediyor" diye konuştu.

