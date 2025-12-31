DOLAR
Ağrı Dağı eteklerinde Mehmetçik yeni yıla nöbette

Doğubayazıt'taki bin 900 rakımlı Gökay Hudut Karakolu'nda görev yapan askerler, eksi 20 derecede Türkiye-İran sınırında yeni yıla nöbette girdi.

Yayın Tarihi: 31.12.2025 22:45
Güncelleme Tarihi: 31.12.2025 23:14
Ağrı’nın Doğubayazıt ilçesinde Türkiye-İran sınır hattında görev yapan askerler, yeni yılı nöbet tutarak görevinin başında karşıladı. Bin 900 rakımlı Gökay Hudut Karakolunda görev yapan Mehmetçik, eksi 20 derecede vatan savunmasını fedakarca sürdürüyor.

Türkiye-İran sınırının yanı sıra aynı anda Nahçıvan-Ermenistan sınır hattına da hâkim bir noktada görev yapan askerlerin gözleri sınırda, kulakları komutanlarında. Ailelerini telefonla arayarak yeni yıllarını kutlayan askerler, vatani görevlerini icra etmenin gururunu yaşıyor.

Güvenlik duvarı ile terör ve kaçakçılığa geçit yok

Mehmetçiğin 7 gün 24 saat teyakkuzda olduğu sınır hattında, fiziki güvenliğin sağlanması amacıyla her biri 3 metre yüksekliğinde ve 30 santimetre kalınlığında olan, üzeri tel örgülerle çevrili modüler beton duvarlar yer alıyor. Bu tedbirler sayesinde bölgede teröristlerin sızma girişimleri, yasa dışı ve düzensiz göçmen geçişleri ile kaçakçılık faaliyetlerinin önüne geçiliyor.

Karakol, mevziler ve modüler beton duvar hattına yerleştirilen kameralar sayesinde hudut hattındaki her türlü hareketlilik anlık olarak izleniyor.

