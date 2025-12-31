Ağrı Dağı eteklerinde Mehmetçik yeni yıla nöbette

Ağrı’nın Doğubayazıt ilçesinde Türkiye-İran sınır hattında görev yapan askerler, yeni yılı nöbet tutarak görevinin başında karşıladı. Bin 900 rakımlı Gökay Hudut Karakolunda görev yapan Mehmetçik, eksi 20 derecede vatan savunmasını fedakarca sürdürüyor.

Türkiye-İran sınırının yanı sıra aynı anda Nahçıvan-Ermenistan sınır hattına da hâkim bir noktada görev yapan askerlerin gözleri sınırda, kulakları komutanlarında. Ailelerini telefonla arayarak yeni yıllarını kutlayan askerler, vatani görevlerini icra etmenin gururunu yaşıyor.

Güvenlik duvarı ile terör ve kaçakçılığa geçit yok

Mehmetçiğin 7 gün 24 saat teyakkuzda olduğu sınır hattında, fiziki güvenliğin sağlanması amacıyla her biri 3 metre yüksekliğinde ve 30 santimetre kalınlığında olan, üzeri tel örgülerle çevrili modüler beton duvarlar yer alıyor. Bu tedbirler sayesinde bölgede teröristlerin sızma girişimleri, yasa dışı ve düzensiz göçmen geçişleri ile kaçakçılık faaliyetlerinin önüne geçiliyor.

Karakol, mevziler ve modüler beton duvar hattına yerleştirilen kameralar sayesinde hudut hattındaki her türlü hareketlilik anlık olarak izleniyor.

AĞRI DAĞI ETEKLERİNDE GÖREV YAPAN MEHMETÇİK YENİ YILA VATAN NÖBETİNDE GİRDİ