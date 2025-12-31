DOLAR
Kayseri 112 Acil Çağrı Merkezi 2025'te 1 milyon 500 bin çağrıya cevap verdi

Kayseri 112, 2025'te 1 milyon 500 bin çağrıya ulaştı; %60 vaka, %40 bilgi. Müdür Mustafa Ak, gereksiz aramalara yönelik idari yaptırımları hatırlattı.

Yayın Tarihi: 31.12.2025 22:58
Güncelleme Tarihi: 31.12.2025 23:07
Kayseri 112 Acil Çağrı Merkezi, 2025 yılında gelen 1 milyon 500 bin çağrıyı karşıladı. Merkez Müdürü Mustafa Ak, birimlerimizin hayati önemde olduğunu vurgulayarak gelen çağrıların hızlı şekilde değerlendirildiğini söyledi.

Çağrı dağılımı ve hizmet süreci

Mustafa Ak, 2025 yılı verilerini paylaşarak, gelen çağrıların yüzde 60'ının vakaya dönüştüğünü, kalan yüzde 40'ının bilgi ve danışma amaçlı sonlandığını belirtti. Kayseri 112 Acil Çağrı Servisi Müdürlüğü'nün yaklaşık 7 yıldır çağrıları karşıladığını ifade etti.

Vatandaşların 112'yi arayarak veya SMS, ihbar kanalları ve araçlardaki sensörler aracılığıyla merkeze ulaştığını aktaran Ak, ekiplerin hızla olay yerine intikal ettirildiğini anlattı. "112 Acil Çağrı Merkezi çok hayati öneme sahip kurumlarımızdan bir tanesi. Her zaman ihtiyacı olan vatandaşlarımızın yanında," dedi.

Gereksiz aramalara karşı uyarı ve yaptırımlar

Mustafa Ak, merkezlerin gereksiz yere meşgul edilmemesi gerektiğini vurguladı: "Acil çağrı merkezlerini meşgul etmek suretiyle ısrarla arayan kişiler öncelikle uyarılmakta. Aynı girişimde tekrar bulunursa bin 500 idari para cezası ile cezalandırılmakta."

Gerçek bir ihbar gibi vaka kaydı oluşturup ekiplerin sevk edildiği, sonradan asılsız olduğu tutanaklarla tespit edilen bildirimler için ise 15 bin TL idari para cezası uygulanacağını hatırlattı.

Yılbaşı mesajı ve son uyarılar

Merkez çalışanlarının sayısının acil çağrıları karşılamak için yeterli olduğunu, ancak asılsız çağrıların zaman kaybına yol açtığını belirten Ak, "Çağrıları kesinlikle boşta bırakmıyor, geri dönüş yapıyoruz. Bu tür asılsız çağrılar gecikmeye sebebiyet verebiliyor," dedi.

2025 yılının son gününde yaptığı değerlendirmede yılbaşının ülkeye hayırlar getirmesini dileyen Mustafa Ak, yılbaşı dahil her zaman görev başında olduklarını belirterek, günün ilerleyen saatlerinde de vatandaşlardan gereksiz aramalardan kaçınmalarını rica etti: "Acil durumda bu kurum tabi ki aranacak, bu kurum sizler için var ama gereksiz yere meşgul edilmemesi gerektiğini tekrardan hatırlatmak istiyorum."

