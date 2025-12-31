DOLAR
Erciyes’te Meşaleli Kayakla Yeni Yıl Coşkusu

Erciyes'te kayakseverler meşaleli gece kayak yaparak yeni yılı coşkuyla karşıladı; Konya'dan gelen Merve Soydemir etkinlikte mutluluk diledi.

Yayın Tarihi: 31.12.2025 23:10
Güncelleme Tarihi: 31.12.2025 23:19
Gece kayağıyla kutlama

Erciyes'te kayakseverler, meşaleli gece kayağı ile yeni yılı coşkuyla karşıladı.

Türkiye’nin en önemli kayak merkezlerinden biri olan Erciyes, yeni yıl gecesinde onlarca sporseveri ağırladı. Katılımcılar gece kayağının tadını çıkarırken meşalelerle oluşturulan görüntüler dikkat çekti.

Etkinlikte kayakseverler, karla kaplı yamaçlarda keyifli vakit geçirirken, ortaya eğlenceli ve görsel açıdan etkileyici anlar çıktı. Organizasyon sırasında güvenlik ve eğlence bir arada sunuldu.

Konya'dan Erciyes'e gelen Merve Soydemir, "Arkadaşlarımızla beraber yeni yıla Erciyes’te girmek istedik. Ortam çok güzel. Bugün de gece kayağı yaptık. Herkese mutlu yıllar" dedi.

Yazar
EDİTÖR

Burak Çelik

3 yıllık deneyime sahip, yeni nesil bir editör. Akdeniz bölgesi, turizm sektörü ve orman yangınları gibi kriz anlarında saha tecrübesi yüksek. Hızlı içerik girişi ve canlı blog yönetiminde yetenekli.

