Erciyes’te Meşaleli Kayakla Yeni Yıl Coşkusu

Gece kayağıyla kutlama

Erciyes'te kayakseverler, meşaleli gece kayağı ile yeni yılı coşkuyla karşıladı.

Türkiye’nin en önemli kayak merkezlerinden biri olan Erciyes, yeni yıl gecesinde onlarca sporseveri ağırladı. Katılımcılar gece kayağının tadını çıkarırken meşalelerle oluşturulan görüntüler dikkat çekti.

Etkinlikte kayakseverler, karla kaplı yamaçlarda keyifli vakit geçirirken, ortaya eğlenceli ve görsel açıdan etkileyici anlar çıktı. Organizasyon sırasında güvenlik ve eğlence bir arada sunuldu.

Konya'dan Erciyes'e gelen Merve Soydemir, "Arkadaşlarımızla beraber yeni yıla Erciyes’te girmek istedik. Ortam çok güzel. Bugün de gece kayağı yaptık. Herkese mutlu yıllar" dedi.

YENİ YILA ERCİYES'TE GİREN KAYAKSEVERLER MEŞALELİ KAYAK YAPARAK YENİ YIL COŞKUSU YAŞADI.