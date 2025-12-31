Hızar'dan çağrı: Avrupalı Türkler ve Göçmenler Bakanlığı kurulmalı

AKİB Kurucu Genel Başkanı Ali Hızar, Avrupa'da yaşayan yaklaşık 7,2 milyon Türk'ün kimlik, kültür, ekonomik ve hukuki bağlarının korunması ve bu büyük diasporanın kaybedilmemesi için Avrupalı Türkler ve Göçmenler Bakanlığı kurulmasının artık bir zorunluluk haline geldiğini söyledi.

Hızar, Avrupa ülkelerindeki milyonlarca Türk'ün yalnızca bireysel sorunlarla karşılaşmadığını; asimilasyon, kimlik erozyonu, aidiyet duygusunun zayıflaması ve kurumsal sahipsizlik gibi uzun vadeli risklerle de yüz yüze olduğuna dikkat çekti. Mevcut dağınık yapıların bu sorunlara bütüncül çözümler üretemediğini vurguladı.

Hızar, 'Avrupa’daki Türk toplumu, Türkiye’nin ekonomik, kültürel ve diplomatik gücünün doğal bir uzantısıdır. Ancak bu büyük potansiyel yeterince sahiplenilmezse, nesiller içerisinde Türkiye ile bağları zayıflayan, kimliğini kaybeden bir kitleyle karşı karşıya kalabiliriz. Bu nedenle Avrupalı Türkler ve Göçmenler Bakanlığı, gecikmiş ancak hayati bir adımdır' ifadelerini kullandı.

Amaç 'Kaybetmemek, korumak ve güçlendirmek'

Hızar, önerilen bakanlığın amacının Avrupa'daki Türkleri sadece yurtdışında yaşayan vatandaşlar olarak değil, stratejik bir diaspora gücü olarak ele almak olduğunu belirtti. Buna göre bakanlığın görevleri arasında şunlar yer almalı:

- Hukuki, sosyal ve ekonomik hakların tek merkezden takip edilmesi

- Irkçılık, ayrımcılık ve İslamofobiye karşı güçlü ve organize devlet refleksinin geliştirilmesi

- Eğitimde ana dil, kültür ve tarih bağlarının nesiller boyunca korunması

- Gençlerin Türkiye ile bağlarını koparmadan Avrupa'da başarılı bireyler olarak yetişmesini sağlayacak burs, staj ve kariyer programlarının artırılması

- Sivil toplum kuruluşları ve iş dünyasıyla koordineli, sahaya dokunan ve kalıcı hizmet modellerinin hayata geçirilmesi

Hizmet götürmezsek, bağ zayıflar

AKİB Genel Başkanı Hızar, devletten yeterli hizmet ve ilgi görmeyen toplulukların zamanla farklı siyasi ve kültürel merkezlerin etkisine açık hale geleceği uyarısında bulundu. Hızar, 'Bağlılık yalnızca söylemle değil, hizmetle güçlenir. Vatandaşımıza eğitimde, hukuki destekte, ekonomik iş birliklerinde ve sosyal hayatta dokunamazsak bu bağı korumamız mümkün olmaz. Bu nedenle kurulacak bir bakanlık, yalnızca idari değil, aynı zamanda stratejik bir yatırımdır' dedi.

Devlete tavsiye niteliğinde çağrı

Hızar, bu önerinin eleştiri değil, yol gösterici ve yapıcı bir devlet tavsiyesi olduğunu vurgulayarak, '7,2 milyonluk Avrupa Türkü, doğru politikalarla Türkiye’nin en güçlü yumuşak gücü olabilir. Bu potansiyeli korumak ve geliştirmek hepimizin sorumluluğudur' ifadelerini kullandı.

Genel Başkan Ali Hızar ayrıca, Avrupalı Türkler ve Göçmenler Bakanlığı’nın kurulmasının hem Avrupa’daki vatandaşların daha kaliteli ve eşit hizmet almasını sağlayacağını hem de Türkiye’nin diaspora politikasında yeni bir vizyonun kapısını aralayacağını sözlerine ekledi.

