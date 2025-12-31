Kayseri 112: 2025'te 1 milyon 500 bin çağrıya yanıt

2025 çağrı istatistikleri ve gereksiz aramalara yönelik uyarılar

Kayseri 112 Acil Çağrı Merkezi, 2025 yılında 1 milyon 500 bin civarında çağrıya cevap verdi. Konuyla ilgili açıklama yapan Kayseri 112 Acil Çağrı Merkezi Müdürü Mustafa Ak, merkezin kent için hayati öneme sahip olduğunu vurguladı.

Mustafa Ak, 112 Acil Çağrı Servisi Müdürlüğü'nün yaklaşık 7 yıldır çağrıları karşıladığını belirterek, 2025'te gelen çağrıların yüzde 60'ının vakaya dönüştüğünü, diğer yüzde 40'ının ise bilgi ve danışma amaçlı sonlandığını aktardı.

Ak, vatandaşların kaza durumlarında SMS, ihbar ve araçlardaki sensörler aracılığıyla da merkeze ulaştığını, bu sayede ekiplerin hızla olay yerine intikal ettirildiğini söyledi. Ayrıca 112 Acil Çağrı Merkezi'nin her zaman ihtiyacı olan vatandaşların yanında olduğunu ifade etti.

Merkezin gereksiz yere meşgul edilmemesi gerektiğine dikkat çeken Mustafa Ak, ısrarla gereksiz arama yapanların önce uyarıldığını, aynı girişimde bulunulması halinde bin 500 idari para cezası ile cezalandırıldığını aktardı. Gerçek bir ihbar gibi vaka kaydı oluşturup ekip sevk edilmesine rağmen olayın asılsız çıktığının tutanakla tespit edilmesi halinde ise 15 bin TL idari para cezası uygulandığını belirtti.

Ak, merkezin personel sayısının acil çağrıları karşılamaya yeterli olduğunu ancak asılsız çağrılar nedeniyle zaman kaybı yaşandığını söyledi: "Çağrıları kesinlikle boşta bırakmıyor, geri dönüş yapıyoruz. Bu tür asılsız çağrılar gecikmeye sebebiyet verebiliyor."

2025 yılının son gününde konuşan Mustafa Ak, "Yılbaşının ülkemize hayırlar getirmesini diliyorum. Her zaman olduğu gibi görevimizin başındayız" ifadelerini kullandı ve vatandaşlardan yılbaşı gecesi dahil olmak üzere çağrı hattını gereksiz yere meşgul etmemelerini önemle rica etti.

