DOLAR
42,9 -0,04%
EURO
50,43 -0,18%
ALTIN
5.946,36 0,92%
BITCOIN
3.755.828,41 0,42%

Kayseri 112: 2025'te 1 milyon 500 bin çağrıya yanıt

Kayseri 112, 2025'te 1 milyon 500 bin çağrıya cevap verdi; yüzde 60 vaka, yüzde 40 bilgi çağrısı. Müdür Mustafa Ak gereksiz aramalara para cezası uyarısı yaptı.

Yayın Tarihi: 31.12.2025 22:54
Güncelleme Tarihi: 31.12.2025 22:54
Kayseri 112: 2025'te 1 milyon 500 bin çağrıya yanıt

Kayseri 112: 2025'te 1 milyon 500 bin çağrıya yanıt

2025 çağrı istatistikleri ve gereksiz aramalara yönelik uyarılar

Kayseri 112 Acil Çağrı Merkezi, 2025 yılında 1 milyon 500 bin civarında çağrıya cevap verdi. Konuyla ilgili açıklama yapan Kayseri 112 Acil Çağrı Merkezi Müdürü Mustafa Ak, merkezin kent için hayati öneme sahip olduğunu vurguladı.

Mustafa Ak, 112 Acil Çağrı Servisi Müdürlüğü'nün yaklaşık 7 yıldır çağrıları karşıladığını belirterek, 2025'te gelen çağrıların yüzde 60'ının vakaya dönüştüğünü, diğer yüzde 40'ının ise bilgi ve danışma amaçlı sonlandığını aktardı.

Ak, vatandaşların kaza durumlarında SMS, ihbar ve araçlardaki sensörler aracılığıyla da merkeze ulaştığını, bu sayede ekiplerin hızla olay yerine intikal ettirildiğini söyledi. Ayrıca 112 Acil Çağrı Merkezi'nin her zaman ihtiyacı olan vatandaşların yanında olduğunu ifade etti.

Merkezin gereksiz yere meşgul edilmemesi gerektiğine dikkat çeken Mustafa Ak, ısrarla gereksiz arama yapanların önce uyarıldığını, aynı girişimde bulunulması halinde bin 500 idari para cezası ile cezalandırıldığını aktardı. Gerçek bir ihbar gibi vaka kaydı oluşturup ekip sevk edilmesine rağmen olayın asılsız çıktığının tutanakla tespit edilmesi halinde ise 15 bin TL idari para cezası uygulandığını belirtti.

Ak, merkezin personel sayısının acil çağrıları karşılamaya yeterli olduğunu ancak asılsız çağrılar nedeniyle zaman kaybı yaşandığını söyledi: "Çağrıları kesinlikle boşta bırakmıyor, geri dönüş yapıyoruz. Bu tür asılsız çağrılar gecikmeye sebebiyet verebiliyor."

2025 yılının son gününde konuşan Mustafa Ak, "Yılbaşının ülkemize hayırlar getirmesini diliyorum. Her zaman olduğu gibi görevimizin başındayız" ifadelerini kullandı ve vatandaşlardan yılbaşı gecesi dahil olmak üzere çağrı hattını gereksiz yere meşgul etmemelerini önemle rica etti.

Kayseri 112 Acil Çağrı Merkezi 2025'te 1 milyon 500 bin çağrıyı cevapladı

Kayseri 112 Acil Çağrı Merkezi 2025'te 1 milyon 500 bin çağrıyı cevapladı

Yazar
EDİTÖR

Selin Karaca

2 yıllık parlamento muhabirliği deneyimi var. Ankara kulislerine hakim, meclis gündemini ve parti genel merkezlerindeki hareketliliği anlık olarak sisteme giren kıdemli bir editör. Resmi dil ve protokol haberciliği konusunda uzmandır.

İLGİLİ HABERLER

Kar Alarmı: İstanbul, Ankara ve Yalova'da Kar Ne Zaman Yağacak? Saatler Belli

Taşacak Bu Deniz 13. Bölüm Yok — TRT 1 Kararını Verdi

Market Poşeti Fiyatı 2026'da 1 TL'ye Yükseldi

2026 Zamlı Sosyal Destekler: Evde Bakım, 65 Yaş ve Engelli Maaşları

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
Kayseri 112 Acil Çağrı Merkezi 2025'te 1 milyon 500 bin çağrıya cevap verdi
2
Erciyes’te Meşaleli Kayakla Yeni Yıl Coşkusu
3
Hızar'dan çağrı: Avrupalı Türkler ve Göçmenler Bakanlığı kurulmalı
4
Kayseri 112: 2025'te 1 milyon 500 bin çağrıya yanıt
5
Ağrı Dağı eteklerinde Mehmetçik yeni yıla nöbette
6
Adana'da Sağlık Çalışanları 2026'yı Hastanede Karşıladı
7
Beşiktaş Ortaköy'de 2026 Yılbaşı: Meydan Beklenen Kalabalığın Yerine Sakinliğe Büründü

Market Poşeti Fiyatı 2026'da 1 TL'ye Yükseldi

2026 Trafik Sigortası Yenilendi: SEDDK Teminatları Yükseltti

Taşacak Bu Deniz 13. Bölüm Yok — TRT 1 Kararını Verdi

İstanbulkart Sahipleri Dikkat: 1 Ocak 2026'da Toplu Taşıma Ücretsiz — Hangi Hatlar 24 Saat?

Emeklilere 60.000 TL Promosyon: Bankalar Kartları Yeniden Dağıtıyor

29 Aralık'ta Üniversiteler Tatil mi? Van, Zonguldak, Karabük, Bolu ve Düzce

29 Aralık İstanbul'da Okullar Tatil mi? Valilikten Açıklama Yok

2026 Ehliyet Ücreti Resmileşti: Pasaport ve Kimlik Zamları

İstanbul'da Gizli Simit Zammı: Resmi 15 TL, Sahada 20-25 TL

66 Meslekte Mesleki Yeterlilik Belgesi Zorunlu: Resmi Gazete'de Yayımlandı

Kar Alarmı: İstanbul, Ankara ve Yalova'da Kar Ne Zaman Yağacak? Saatler Belli

2026 Zamlı Sosyal Destekler: Evde Bakım, 65 Yaş ve Engelli Maaşları