DOLAR
38,54 -0,02%
EURO
43,62 0,13%
ALTIN
4.016,84 0%
BITCOIN
3.714.706,74 0,66%

Çankırılı Güvenlik Görevlisi, Şehit Mezarlarını Temizleyerek Onurlandırıyor

Çankırı'da güvenlik görevlisi Okan Sütçüoğlu, şehit mezarlarını ziyaret ederek temizlik ve bakımlarını yapıyor.

Yayın Tarihi: 03.05.2025 16:10
Güncelleme Tarihi: 03.05.2025 16:10
Çankırılı Güvenlik Görevlisi, Şehit Mezarlarını Temizleyerek Onurlandırıyor

Çankırılı Güvenlik Görevlisi, Şehit Mezarlarını Temizleyerek Onurlandırıyor

Çankırı Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü’nde görevli Okan Sütçüoğlu, izin günlerini şehit mezarlarını ziyaret ederek geçiriyor. Boş zamanlarında, şehitlerin hatıralarına sahip çıkmak amacıyla mezarları temizleyen Sütçüoğlu, ayrıca şehit ailelerini de evlerinde ziyaret ediyor.

Şehitliklere Gönül Bağışı

Sütçüoğlu, Türkiye Gaziler ve Şehit Aileleri Vakfı Çankırı Şubesi'nin gönüllüsü olarak, 10 yıldır Türkiye’nin dört bir yanındaki şehitlikleri ziyaret ettiğini ifade ediyor. Bazı şehit ailelerinin, çocuklarının mezarının bulunduğu köylerde yalnız yaşaması onu derinden etkiliyor. Bu ailelerin, çocuklarının hatırasına sahip çıkabilmek adına şehrin daha kalabalık ortamına taşınmadığını belirten Sütçüoğlu, "Böyle şehit ailelerini görünce büyük gurur yaşıyorum." diyor.

Şehitlere Saygı, Hatıra Müzesi

Şehitliklerde huzur bulduğunu ve duyduğu gururu dile getiren Sütçüoğlu, "Şehitlerimizin hatırasını yaşatmak için ailelerinden onlara ait eşyaların bazılarını alıp Çankırı'daki şehitlik müzesine getiriyorum. Burada onların hatıralarıyla yaşamasını sağlıyorum." şeklinde konuşuyor.

Çankırı Gençlik ve Spor İl Müdürlüğünde güvenlik görevlisi Okan Sütçüoğlu, izin günlerinde şehit...

Çankırı Gençlik ve Spor İl Müdürlüğünde güvenlik görevlisi Okan Sütçüoğlu, izin günlerinde şehit mezarlarını ziyaret edip temizlik ve bakımlarını yapıyor.

Çankırı Gençlik ve Spor İl Müdürlüğünde güvenlik görevlisi Okan Sütçüoğlu, izin günlerinde şehit...

Çankırı Gençlik ve Spor İl Müdürlüğünde güvenlik görevlisi Okan Sütçüoğlu, izin günlerinde şehit mezarlarını ziyaret edip temizlik ve bakımlarını yapıyor.

İLGİLİ HABERLER

Ankara'da Çiftçilere Tarihi Hibe Desteği!

Bolu'da Su Faturalarına Yüzde 50 Fark Desteği: Lüks Konutlar Daha Fazla Ödeyecek

Bucak'ta Ücretsiz Tıraş Hizmeti ile Evde Destek Programı Başlatıldı

Eskişehir'de Ücretsiz Ulaşım Dönemi Başlıyor!

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
Tekirdağ'daki Kauçuk Fabrikasında Yangın Kontrol Altına Alındı
2
Kilis'te Gazeteciler, İsrail'in Saldırılarına Protesto Düzenledi
3
Bakırköy'deki Yangın: İş Yeri Zarar Gördü
4
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Türk Dünyası ile İlişkilerin Güçlendirilmesine Vurgu Yaptı
5
TEKNOFEST KKTC'de Baykar Standında İHA Deneyimi!
6
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan KKTC Cumhuriyet Yerleşkesi Açılışı: 'Bir Mühür Daha Vuruyoruz'
7
Adıyaman'da İki Grup Arasında Kavga: 5 Yaralı, 20 Gözaltı

SGK'dan Evlenecek Kızlara 12 Aylık Maaş Desteği

Bolu'da Su Faturalarına Yüzde 50 Fark Desteği: Lüks Konutlar Daha Fazla Ödeyecek

Bucak'ta Ücretsiz Tıraş Hizmeti ile Evde Destek Programı Başlatıldı

Eskişehir'de Ücretsiz Ulaşım Dönemi Başlıyor!

Niğde'den Eğitim Çalışanlarına 90.000 TL'lik Promosyon Müjdesi!

İzmir Gençlik Fabrikası: Lise Mezunları İçin Ücretsiz Eğitim Fırsatı!

TOKİ'den 35 İl İçin Konut Müjdesi: 50.000 TL ile Başlayın

SGK'dan Emeklilere Çifte Zam Müjdesi!

Sağlık Bakanlığı 19.000 Personel Alacak: Müjdeyi Bakan Memişoğlu Verdi

Meteoroloji 16 İle Sarı Alarm Verdi: Kuvvetli Yağış, Fırtına ve Toz Taşınımı Uyarısı

Ankara'da Çiftçilere Tarihi Hibe Desteği!

Antalya'da Ekmek Fiyatları Düşüşe Geçti: 6 TL'ye İndi