Çankırılı Güvenlik Görevlisi, Şehit Mezarlarını Temizleyerek Onurlandırıyor

Çankırı Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü’nde görevli Okan Sütçüoğlu, izin günlerini şehit mezarlarını ziyaret ederek geçiriyor. Boş zamanlarında, şehitlerin hatıralarına sahip çıkmak amacıyla mezarları temizleyen Sütçüoğlu, ayrıca şehit ailelerini de evlerinde ziyaret ediyor.

Şehitliklere Gönül Bağışı

Sütçüoğlu, Türkiye Gaziler ve Şehit Aileleri Vakfı Çankırı Şubesi'nin gönüllüsü olarak, 10 yıldır Türkiye’nin dört bir yanındaki şehitlikleri ziyaret ettiğini ifade ediyor. Bazı şehit ailelerinin, çocuklarının mezarının bulunduğu köylerde yalnız yaşaması onu derinden etkiliyor. Bu ailelerin, çocuklarının hatırasına sahip çıkabilmek adına şehrin daha kalabalık ortamına taşınmadığını belirten Sütçüoğlu, "Böyle şehit ailelerini görünce büyük gurur yaşıyorum." diyor.

Şehitlere Saygı, Hatıra Müzesi

Şehitliklerde huzur bulduğunu ve duyduğu gururu dile getiren Sütçüoğlu, "Şehitlerimizin hatırasını yaşatmak için ailelerinden onlara ait eşyaların bazılarını alıp Çankırı'daki şehitlik müzesine getiriyorum. Burada onların hatıralarıyla yaşamasını sağlıyorum." şeklinde konuşuyor.

Çankırı Gençlik ve Spor İl Müdürlüğünde güvenlik görevlisi Okan Sütçüoğlu, izin günlerinde şehit mezarlarını ziyaret edip temizlik ve bakımlarını yapıyor.

Çankırı Gençlik ve Spor İl Müdürlüğünde güvenlik görevlisi Okan Sütçüoğlu, izin günlerinde şehit mezarlarını ziyaret edip temizlik ve bakımlarını yapıyor.