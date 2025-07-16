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Cannes La Fabrique Cinema Başkanı Bracq, Sinema Endüstrisine Dair Bilgiler Paylaştı

Cannes La Fabrique Cinema Başkanı Thibaut Bracq, 12 Punto'da genç sinemacılarla buluşarak film endüstrisinin önemli noktalarını anlattı.

Yayın Tarihi: 16.07.2025 19:08
Güncelleme Tarihi: 16.07.2025 19:08
Cannes La Fabrique Cinema Başkanı Bracq, Sinema Endüstrisine Dair Bilgiler Paylaştı

Cannes La Fabrique Cinema Başkanı Bracq, 12 Punto'da Genç Sinemacılarla Buluştu

Cannes La Fabrique Cinema Başkanı Thibaut Bracq, 12 Punto platformunda genç sinemacılarla bir araya gelerek film endüstrisinin dinamiklerini aktardı. "Çalışma arkadaşlarıma bir projede neye dikkat ettiklerini sorduğumda, genellikle yönetmenin ve yapımcının açık bir vizyonu olup olmadığına bakıldığını söylüyorlar," dedi.

Film Endüstrisi Programlarına Genel Bakış

12 Punto'da gerçekleştirilen "Film Endüstrisi Programlarına Genel Bakış: Ortak Yapım Marketleri Lab'lar, Residency'ler" başlıklı sunum, TRT tarafından 7. kez düzenlenen etkinlikler kapsamında gerçekleştirildi. 20 Temmuz'a kadar 35 ülkeden yönetmen, yapımcı ve film endüstrisi profesyonellerini ağırlayacak olan 12 Punto, önemli bir platform haline geldi.

Festival Başvurularında Dikkat Edilmesi Gerekenler

Bracq, film festivallerine katılmayı düşünen genç sinemacılar için ipuçları paylaştı. "Yerel olanlar ve dünyaya açılanlar da dahil olmak üzere çok fazla farklı etkinlikler var," diyerek organizasyonların önemine vurgu yaptı. "Bir programa başvurmandan önce, genellikle proje bazlı olduklarını bilmeniz gerekiyor. Gelişmekte olan bir projeniz varsa uzun metraj projeleri ile başvurmanız bekleniyor."

Bracq, başvuru sürecinde projelerin sağlıklı bir şekilde ifade edilmesi gerektiğinin altını çizerek, "Çalışma arkadaşlarıma neye dikkat ettiklerini sorduğumda, genellikle yönetmenin ve yapımcının projenin vizyonunu net bir şekilde ortaya koyup koymadığına baktıklarını belirtiyorlar," şeklinde konuştu.

Proje Gelişimi ve Açık Görüşlülük

Festival başvurularında genellikle benzer belgelerin talep edildiğini ifade eden Bracq, atölye ve laboratuvar programlarının projelerin gelişimine katkıda bulunduğunu belirtti. "Geri dönüşler alacaksınız, danışmanlar projelerinizle ilgili size eleştiride bulunacaklar. Bu süreçler, projenizin daha ileriye taşınmasına yardımcı oluyor," dedi.

Bracq, projelerini paylaşmayı düşünenlerin açık görüşlü olmaları gerektiğini vurguladı: "Eğer projenizle ilgili herhangi bir şeyi paylaşmak istemiyorsanız, o zaman oraya gitmeyin. Başarılı bir sürecin anahtarı açık bir iletişimdir," diyerek sözlerini tamamladı.

12 Punto'da "Film Endüstrisi Programlarına Genel Bakış: Ortak Yapım Marketleri Lab'lar...

12 Punto'da "Film Endüstrisi Programlarına Genel Bakış: Ortak Yapım Marketleri Lab'lar, Residency'ler" başlıklı sunum gerçekleştirildi. TRT tarafından 7. kez düzenlenen senaryo geliştirme ve ortak yapım platformu 12 Punto, 20 Temmuz'a kadar 35 ülkeden yönetmen, yapımcı ve film endüstrisi profesyonellerinin katılacağı çeşitli etkinliklere ev sahipliği yapıyor. Cannes La Fabrique Cinema Başkanı Thibaut Bracq, Sinema Feriye'deki etkinlikte yaptığı konuşmada, film endüstrisi ekosistemini anlattı.

12 Punto'da "Film Endüstrisi Programlarına Genel Bakış: Ortak Yapım Marketleri Lab'lar...

12 Punto'da "Film Endüstrisi Programlarına Genel Bakış: Ortak Yapım Marketleri Lab'lar, Residency'ler" başlıklı sunum gerçekleştirildi. TRT tarafından 7. kez düzenlenen senaryo geliştirme ve ortak yapım platformu 12 Punto, 20 Temmuz'a kadar 35 ülkeden yönetmen, yapımcı ve film endüstrisi profesyonellerinin katılacağı çeşitli etkinliklere ev sahipliği yapıyor. Cannes La Fabrique Cinema Başkanı Thibaut Bracq, Sinema Feriye'deki etkinlikte yaptığı konuşmada, film endüstrisi ekosistemini anlattı.

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