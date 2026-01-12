Cansever lösemi tedavisini tamamladı: Sanatçı taburcu edildi

Sağlık durumunu sosyal medyadan paylaştı

Sanatçı Cansever, bir süredir gördüğü lösemi tedavisini başarıyla tamamladığını ve hastaneden taburcu edildiğini açıkladı.

Sosyal medya hesabında yaptığı paylaşımda Cansever, sağlık durumunun iyi olduğunu belirtti ve bu süreçte yanında olanlara teşekkür etti.

Geçtiğimiz aylarda kendisine lösemi teşhisi konulan sanatçı, uzun süren tedavi sürecini tamamlamasının ardından sağlığına kavuştu ve taburcu edildi.

Cansever paylaşımında, yanında olan ailesine, doktorlarına ve kendisine destek verenlere teşekkür etti.

SANATÇI CANSEVER, BİR SÜREDİR GÖRDÜĞÜ LÖSEMİ TEDAVİSİNİ BAŞARIYLA TAMAMLADIĞINI VE TABURCU EDİLDİĞİNİ AÇIKLADI. SOSYAL MEDYA HESABINDA YAPTIĞI PAYLAŞIMDA, SAĞLIK DURUMUNUN İYİ OLDUĞUNU BELİRTEREK, KENDİSİNE DESTEK VERENLERE TEŞEKKÜR ETTİ.