Cansever lösemi tedavisini tamamladı: Sanatçı taburcu edildi

Cansever lösemi tedavisini başarıyla tamamladı ve hastaneden taburcu edildi; sağlık durumunun iyi olduğunu sosyal medya hesabından duyurdu.

Yayın Tarihi: 12.01.2026 12:52
Güncelleme Tarihi: 12.01.2026 12:52
Sağlık durumunu sosyal medyadan paylaştı

Sanatçı Cansever, bir süredir gördüğü lösemi tedavisini başarıyla tamamladığını ve hastaneden taburcu edildiğini açıkladı.

Sosyal medya hesabında yaptığı paylaşımda Cansever, sağlık durumunun iyi olduğunu belirtti ve bu süreçte yanında olanlara teşekkür etti.

Geçtiğimiz aylarda kendisine lösemi teşhisi konulan sanatçı, uzun süren tedavi sürecini tamamlamasının ardından sağlığına kavuştu ve taburcu edildi.

Cansever paylaşımında, yanında olan ailesine, doktorlarına ve kendisine destek verenlere teşekkür etti.

