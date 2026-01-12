Mustafa Kuzu Aday Olmayacak: 23 Yıllık Başkanlığa Veda

23 yıldır Yatağan Esnaf ve Sanatkarlar Odası Başkanı Mustafa Kuzu, Mart seçimlerinde aday olmayacağını açıkladı; 2003-2026 arasında görev yaptı.

Yayın Tarihi: 12.01.2026 16:03
Güncelleme Tarihi: 12.01.2026 16:03
Mustafa Kuzu, 23 yıldır Yatağan Esnaf ve Sanatkarlar Odası Başkanlığı görevini yürüten isim olarak, Mart ayında yapılacak oda seçimlerinde aday olmayacağını açıkladı.

2003-2026 yılları arasında esnafla iç içe bir yönetim anlayışıyla görev yapan 76 yaşındaki Kuzu, görev süresi boyunca Yatağan esnafının sorun ve taleplerini yakından takip ettiklerini belirtti.

Başkanlığa yeniden aday olmayacağını kamuoyuyla paylaşan Mustafa Kuzu, seçim sürecine ilişkin yaptığı açıklamada, aday olacak isimlere başarılar dileyerek "Görev yaptığım süre boyunca Yatağan esnafının menfaatlerini her zaman ön planda tuttum. Bu bir bayrak yarışıdır. Odamızı daha ileriye taşıyacak tüm adaylara başarılar diliyor, esnafımıza ve odamıza hayırlı olmasını temenni ediyorum" dedi.

