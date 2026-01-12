Kışta Kusma ve İshal Uyarısı: Uzmandan El Hijyeni ve Sıvı Çağrısı

Kış aylarında kusma ve ishal uyarısı

Liv Hospital Samsun İç Hastalıkları Uzmanı Dr. Manolya Gökrem'in uyarıları

Liv Hospital Samsun İç Hastalıkları Uzmanı Dr. Manolya Gökrem, kış döneminde özellikle çocuklar ve yaşlılar arasında kusma ve ishal vakalarının arttığını, bu vakaların büyük bölümünün viral kaynaklı mide-bağırsak enfeksiyonları olduğunu belirtti.

Dr. Gökrem, norovirüs ve rotavirüs gibi etkenlerin soğuk ayarda kapalı alanlarda kolay yayıldığını; ani başlayan kusma, sulu ishal, karın ağrısı ve halsizlik şikâyetlerinin sık görüldüğünü ifade etti.

Kapalı alanlar ve hijyen eksikliği bulaşı artırıyor

Uzm. Dr. Gökrem, soğuk havalarda bağışıklık sisteminin zayıflamasının ve el hijyenine yeterince dikkat edilmemesinin salgınların yayılmasını hızlandırdığını söyledi. Özellikle okul, kreş ve toplu yaşam alanlarında virüsler çok hızlı bulaşabiliyor. Aynı tuvaletin kullanılması, yeterince yıkanmayan eller ve ortak eşyalar enfeksiyon zincirini büyütüyor.

Sıvı tüketimi ve antibiyotik uyarısı

Hastalık süresince bol sıvı tüketiminin hayati önem taşıdığını vurgulayan Gökrem, viral enfeksiyonlarda antibiyotiklerin etkili olmadığını ve gereksiz antibiyotik kullanımından kaçınılması gerektiğini belirtti.

Ne zaman doktora başvurulmalı?

Dr. Manolya Gökrem, yüksek ateş, şiddetli halsizlik, ağızdan sıvı alamama ve uzun süren ishal durumlarında mutlaka bir sağlık kuruluşuna başvurulması gerektiğini söyledi. Korunmanın en etkili yolları olarak ise el yıkama alışkanlığı, gıdaların iyi yıkanması ve hastalık belirtileri olan kişilerin kalabalık ortamlardan uzak durmasını önerdi.

LİV HOSPİTAL SAMSUN İÇ HASTALIKLARI UZMANI DR. MANOLYA GÖKREM