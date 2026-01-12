Köşk’te Market ve Bakkallarda Fiyat ile Etiket Denetimi

Köşk İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü ekipleri, ilçe genelindeki market ve bakkallarda raf ve kasa fiyat etiketlerini, temel gıda ürünlerini kontrol etti.

Yayın Tarihi: 12.01.2026 16:17
Güncelleme Tarihi: 12.01.2026 16:17
Köşk’te Market ve Bakkallarda Fiyat ile Etiket Denetimi

Köşk’te Market ve Bakkallarda Fiyat ile Etiket Denetimi

İlçe Tarım ekipleri raf ve kasa etiketlerini kontrol etti

Aydın’ın Köşk ilçesinde sahaya inen Köşk İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü ekipleri, ilçe genelinde faaliyet gösteren market ve bakkallarda raf ve kasa fiyat etiketleri ile temel gıda ve ihtiyaç ürünlerine yönelik kapsamlı denetimler gerçekleştirdi.

Denetimlerde ekipler; raflarda gıda ve temel tüketim ürünlerindeki fiyat artışları ile raf ve kasa fiyatları arasındaki uyuşmazlık başta olmak üzere bir dizi hususu detaylı şekilde inceledi.

Konuyla ilgili kurumdan yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:

"İlçe Müdürlüğümüz gıda birimi personeli tarafından 5996 sayılı Kanun kapsamında yapılan rutin gıda denetim faaliyetlerimize ara vermeden devam edilmektedir. Sağlığınız bizim için önemli ve önceliklidir"

AYDIN'IN KÖŞK İLÇESİNDE SAHAYA İNEN İLÇE TARIM EKİPLERİ, MARKET VE BAKKALLARDA RAF, KASA FİYAT...

AYDIN'IN KÖŞK İLÇESİNDE SAHAYA İNEN İLÇE TARIM EKİPLERİ, MARKET VE BAKKALLARDA RAF, KASA FİYAT ETİKET KONTROLÜ GERÇEKLEŞTİRDİ.

AYDIN'IN KÖŞK İLÇESİNDE SAHAYA İNEN İLÇE TARIM EKİPLERİ, MARKET VE BAKKALLARDA RAF, KASA FİYAT...

Yazar
EDİTÖR

Uğur Batmaz

4 yıllık deneyimli. Teknik SEO bilgisi yüksektir. Gece trafiğinin düşmemesi için eski içerikleri günceller, evergreen (ölümsüz) içerikler üretir ve sabah bültenlerini hazırlar.

İLGİLİ HABERLER

66 Meslekte Mesleki Yeterlilik Belgesi Zorunlu: Resmi Gazete'de Yayımlandı

2026 Trafik Sigortası Yenilendi: SEDDK Teminatları Yükseltti

İstanbulkart Sahipleri Dikkat: 1 Ocak 2026'da Toplu Taşıma Ücretsiz — Hangi Hatlar 24 Saat?

Taşacak Bu Deniz 13. Bölüm Yok — TRT 1 Kararını Verdi

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
Aydın Şehir Hastanesi'nde İlk Bebek: Arya Sağlıklı Doğdu
2
Bakan Kacır: Ceyhan Endüstri Bölgesi Entegre Kimya Sanayii Yatırımlarının Adresi Olacak
3
Trabzon’dan Gaziantep’e Şifa: Kapalı By-pass ile Hızlı İyileşme
4
Tahran'da rejim yanlıları sokaklara çıktı — Tahran, Isfahan, Meşhed, Şiraz
5
Vali Canbolat'tan Şehit Polis Yasin Koçyiğit'in Ailesine Taziye Ziyareti
6
Kayseri’de suya zam yok: Büyükşehir Meclisi oy birliğiyle karar verdi
7
Soğukta Omurga Sağlığı Alarmı: Uzman Uyarıları

Market Poşeti Fiyatı 2026'da 1 TL'ye Yükseldi

2026 Trafik Sigortası Yenilendi: SEDDK Teminatları Yükseltti

Taşacak Bu Deniz 13. Bölüm Yok — TRT 1 Kararını Verdi

İstanbulkart Sahipleri Dikkat: 1 Ocak 2026'da Toplu Taşıma Ücretsiz — Hangi Hatlar 24 Saat?

Emeklilere 60.000 TL Promosyon: Bankalar Kartları Yeniden Dağıtıyor

29 Aralık'ta Üniversiteler Tatil mi? Van, Zonguldak, Karabük, Bolu ve Düzce

29 Aralık İstanbul'da Okullar Tatil mi? Valilikten Açıklama Yok

2026 Ehliyet Ücreti Resmileşti: Pasaport ve Kimlik Zamları

İstanbul'da Gizli Simit Zammı: Resmi 15 TL, Sahada 20-25 TL

66 Meslekte Mesleki Yeterlilik Belgesi Zorunlu: Resmi Gazete'de Yayımlandı

Kar Alarmı: İstanbul, Ankara ve Yalova'da Kar Ne Zaman Yağacak? Saatler Belli

2026 Zamlı Sosyal Destekler: Evde Bakım, 65 Yaş ve Engelli Maaşları