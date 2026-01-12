Köşk’te Market ve Bakkallarda Fiyat ile Etiket Denetimi

İlçe Tarım ekipleri raf ve kasa etiketlerini kontrol etti

Aydın’ın Köşk ilçesinde sahaya inen Köşk İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü ekipleri, ilçe genelinde faaliyet gösteren market ve bakkallarda raf ve kasa fiyat etiketleri ile temel gıda ve ihtiyaç ürünlerine yönelik kapsamlı denetimler gerçekleştirdi.

Denetimlerde ekipler; raflarda gıda ve temel tüketim ürünlerindeki fiyat artışları ile raf ve kasa fiyatları arasındaki uyuşmazlık başta olmak üzere bir dizi hususu detaylı şekilde inceledi.

Konuyla ilgili kurumdan yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:

"İlçe Müdürlüğümüz gıda birimi personeli tarafından 5996 sayılı Kanun kapsamında yapılan rutin gıda denetim faaliyetlerimize ara vermeden devam edilmektedir. Sağlığınız bizim için önemli ve önceliklidir"

