Ordu'da Tamirciyle Dost Olan Karga Serviste 'Çıraklık' Yapıyor

Ordu'da beyaz eşya ustası Serdar Hekim, yaralı kargayı tedavi edip iş yerinde bakıyor; karga tamirat sırasında ustaya eşlik ediyor.

Yayın Tarihi: 12.01.2026 16:08
Güncelleme Tarihi: 12.01.2026 16:09
Ordu'nun Altınordu ilçesinde beyaz eşya teknik servisi sahibi Serdar Hekim (46), bir süre önce yaralı halde bulduğu karga ile sıra dışı bir dostluk kurdu. İş yerinde tamirat yaparken karganın eşlik etmesi çevrede tebessüm yarattı.

Hekim, kargayı tedavi edip doğaya salmayı denedi; ancak martılar ve sokak kedileri kargaya saldırdı. Bunun üzerine Hekim, kargaya iş yerinde bakmaya karar verdi ve onunla adeta bir dostluk geliştirdi.

Kendisini kurtardım, dostluğumuz başladı

Karganın iş yerinin karşısındaki binanın çatısından düştüğünü anlatan Serdar Hekim, "Buna martılar saldırdı. Ben de bunu martıdan kurtardım, böylelikle dostluğumuz başladı ve devam ediyor. Sonrasında doğaya bıraktım ancak uçamadığı için kediler saldırdı. Ben burada çalışırken bana yardım ediyor, kapılarda dolaşıyor. Fındık, fıstık, ceviz, haşlanmış yumurta, kedi maması gibi yiyecekler yiyor" dedi.

Bazen bana çıraklık da yapıyor

Hekim, karganın zaman zaman kendisine 'çıraklık' ettiğini söyleyerek, "Bazen bana çıraklık da yapıyor, o zamanlarda beni uğraştırıyor, vidalarımızı kaybediyor. Her gün banyosunu yapıyor, suyu çok seviyor. Banyo yapmadığı zaman benden resmen banyo yaptırmamı istiyor. İnsanların tepkisi güzel, görenler şaşırıyor" şeklinde konuştu.

Serdar Hekim ile karganın dostluğu, hem işyerinde hem de sosyal medyada ilgi çekiyor; tamir işleri sırasında karganın ustaya eşlik etmesi, sıradan bir günün sıcak bir hikâyesine dönüşüyor.

Yazar
EDİTÖR

Gizem Polat

2 yıllık deneyimli (Junior). Gece boyunca sosyal medyada viral olan videoları, yurt dışındaki (ABD saat dilimi) gelişmeleri takip eder ve sabah gündemi için taslaklar hazırlar.

