Edirne'de balık tezgâhları sıkı denetim altında

Denetimler ve amaç

Edirne İl Tarım ve Orman Müdürlüğü ekipleri, su ürünlerinde sürdürülebilirlik, kalite ve tüketici güvenliğini sağlamak amacıyla yürüttükleri denetimleri aralıksız sürdürüyor.

Denetim kapsamı

İl ve ilçe müdürlüklerinde görevli kontrol ve denetim ekipleri, balık tezgâhları ile su ürünleri satış noktalarında gerçekleştirdikleri kontrollerde; mevzuata uygunluk, izlenebilirlik, avlanma yasaklarına uyum ve hijyen şartlarını detaylı şekilde inceliyor.

İhlal durumunda uygulama

Denetimler sırasında mevzuata aykırı durumların tespit edilmesi halinde gerekli idari işlemler uygulanıyor.

Süregelen kararlılık

Yetkililer, su ürünleri kaynaklarının korunması, kayıt dışılığın önlenmesi ve vatandaşlara güvenilir gıda sunulması amacıyla denetimlerin hafta içi ve hafta sonu kararlılıkla devam edeceğini belirtti.

