Edirne'de Balık Tezgâhları Sıkı Denetim Altında

Edirne İl Tarım ve Orman Müdürlüğü, su ürünlerinde sürdürülebilirlik, hijyen ve izlenebilirlik için balık tezgâhlarını aralıksız denetliyor.

Yayın Tarihi: 12.01.2026 16:14
Güncelleme Tarihi: 12.01.2026 16:14
Denetimler ve amaç

Edirne İl Tarım ve Orman Müdürlüğü ekipleri, su ürünlerinde sürdürülebilirlik, kalite ve tüketici güvenliğini sağlamak amacıyla yürüttükleri denetimleri aralıksız sürdürüyor.

Denetim kapsamı

İl ve ilçe müdürlüklerinde görevli kontrol ve denetim ekipleri, balık tezgâhları ile su ürünleri satış noktalarında gerçekleştirdikleri kontrollerde; mevzuata uygunluk, izlenebilirlik, avlanma yasaklarına uyum ve hijyen şartlarını detaylı şekilde inceliyor.

İhlal durumunda uygulama

Denetimler sırasında mevzuata aykırı durumların tespit edilmesi halinde gerekli idari işlemler uygulanıyor.

Süregelen kararlılık

Yetkililer, su ürünleri kaynaklarının korunması, kayıt dışılığın önlenmesi ve vatandaşlara güvenilir gıda sunulması amacıyla denetimlerin hafta içi ve hafta sonu kararlılıkla devam edeceğini belirtti.

Orhan Vural

3 yıllık dış haberler deneyimi. Orta Doğu, Rusya-Ukrayna hattını yakından takip eder. İngilizce ve Arapça kaynakları tarayarak anlık haberleri aktarır.

